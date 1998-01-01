«Принцесса Анастасия» неожиданно отменила ближайшие круизы

Туристам, планировавшим во второй половине ноября отправиться из Петербурга в балтийские круизы, предложено перенести либо отменить путешествие

Вопреки ранее звучавшим заявлениям, инцидент недельной давности под Стокгольмом привел к негативным последствиям: вчера оператор парома MOBY SPL официально сообщил о том, что рейсы лайнера в период с 14 по 20 ноября 2019 года не состоятся.

«Паромная компания MOBY SPL информирует вас об отмене круизов на пароме Princess Anastasia в период с 14 по 20 ноября 2019 года, – говорится в размещенном на сайте оператора сообщении. - Отменены отправления парома из Петербурга: 14 (полный круизный маршрут), 16 и 18 ноября, из Хельсинки - 15 и 17 ноября, из Таллина - 19 ноября, из Стокгольма - 20 ноября. Компания приносит извинения за доставленные временные неудобства».

При этом в качестве причины отмены рейсов компания называет проведение внеплановых технических работ.

Стоит напомнить: неделю назад примерно через полчаса после выхода парома из Стокгольма на борту «Принцессы Анастасии» произошёл перезапуск генераторов, в связи с чем капитан принял решение в целях безопасности пассажиров вернуться в порт Стокгольма, чтобы произвести полную проверку оборудования и получить разрешение на продолжение движения судна.

В результате после проверки оборудования лайнер вышел из Стокгольма с большим опозданием и пассажира так и не попали в Хельсинки.

В качестве компенсации за урезанный маршрут компания предложила им бесплатный обед, а также возможность заполнить претензию. Согласно ее условиям, пострадавшие туристы могли либо получить назад 30% стоимости каюты, либо им обещали предоставить бесплатное путешествие в Хельсинки из Петербурга.

Что касается отмены рейсов в период с 14 по 20 ноября, MOBY SPL объявила о том, что принято решение о возможности переноса путешествия без осуществления дополнительных оплат на аналогичные круизные маршруты в декабре 2019 года, а также в круизном сезоне 2020 года. «При желании вы можете отменить своё путешествие», – сообщает оператор. То есть предлагается выбор: либо перенести тур на другой период, либо получить деньги обратно.

При этом в случае бронирования круиза в туристическом агентстве оператор рекомендует обращаться туда, а если поездка бронировалась напрямую – надо направить запрос на почту департамента сервиса service@stpeterline.com. «Каждый запрос будет рассмотрен в индивидуальном порядке в течение 10 дней после фактического получения»,. – информирует перевозчик.

«В данном случае, поскольку услуга не оказана полностью, а инициатором отмены рейсов стал оператор, пассажир имеет право как перенести поездку, так и вернуть деньги в полном объеме, - констатирует юрист Сергей Семенов. – Вместе с тем очевидно, что это будет иметь как финансовые, так и имиджевые потери с обеих сторон».

По его оценке, часть пассажиров предпочтет получить обратно деньги и, возможно, использует их для тура с другим перевозчиком. А MOBY SPL не только потеряет деньги напрямую, но и за неоказанные на борту лайнера услуги, объем которых в стоимостном выражении зачастую гораздо значительнее цены за каюту.

Не говоря уже о том, что отмена рейсов в непосредственной близости от времени их осуществления явно скажется на имидже оператора: пассажиры, скорее всего, воспримут этот шаг негативно.

/TOURBUS.RU