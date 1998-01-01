Росавиация может ввести ограничения в деятельность AZUR air

Как сообщает «Интерфакс», Росавиация в ходе внеплановой проверки AZUR air выявила нарушения в части обеспечения безопасности полетов и предупредила компанию об ограничении ее деятельности.

"В случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 года несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения", — сообщил "Интерфаксу" представитель Росавиации. При этом он уточнил, что речь не идет об ограничении сертификата эксплуатанта компании.

Как сообщается, проверка проводилась после грубой посадки самолета AZUR air в аэропорту Барнаула в конце сентября. На борту Boeing-767, который летел из вьетнамского города Камрань, находились 334 пассажира и 10 членов экипажа. Более 50 человек обратились к медикам за помощью, один из них был госпитализирован с переломом позвоночника. По факту авиапроисшествия было возбуждено уголовное дело.

«AZUR air планирует устранить в назначенный срок все замечания и несоответствия, представить в Росавиацию соответствующий пакет документов с полной доказательной базой», — сообщила "Интерфаксу" представитель перевозчика. На исполнении авиакомпанией обязательств перед партнерами и пассажирами это не скажется, отметила она, все программы полетов будут выполняться в полном объеме. В феврале прошлого года Росавиацияограничивала сертификат эксплуатанта AZUR air из-за претензий к поддержанию летной годности самолетов и организации летной работы. Ведомство также требовало остановить продажи билетов на рейсы компании, а комиссия при Минтрансе РФ отказывалась выдавать ей допуски к полетам по популярным туристическим маршрутам. В результате дополнительной проверки ограничения были сняты. AZUR air при этом объявила о смене руководства, в том числе генерального директора, а также о "принципиальном решении" акционеров перевести самолетный парк в государственный реестр гражданских воздушных судов РФ. Между тем в начале этого месяца замгендиректора AZUR air Павел Терещенко заявил на отраслевом форуме "Крылья будущего", что компания перевела в российский реестр только один самолет и не планирует переводить остальные.

Комментируя эти заявления, Борис Рыбак, генеральный директор компании «Инфомост», в интервью нашему порталу, отметил: «Предсказать как поступит Росавиация с авиакомпанией нельзя. Здесь можно только наблюдать развитие событий.

Касательно заявления замгендиректора AZUR air Павел Терещенко о том, что они могут только один борт перевести в российский реестр – эта ситуация довольно распространенная. Решение о принадлежности к той или иной юрисдикции зависит от лизинговой компании, она определяет, а не авиакомпания».

НапомниМ, что AZUR air — крупнейшая чартерная авиакомпания в РФ. Стратегическим партнером является туроператор Anex Tour. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), ранее работавшей в Anex Tour.

/TOURBUS.RU