Новости 50 – на двоих: «Академсервис» и Best Eurasian Hotels отпраздновали юбилей Cвое 20-летие отпраздновала гостиничная сеть Best Eurasian Hotels, а крупнейший российский туроператор по приему туристов «Академсервис» отметил свое 30-летие

8 ноября в московской гостинице Hyatt Regency Petrovsky Park состоялось знаменательное событие: свое 20-летие отпраздновала маркетинговая гостиничная сеть Best Eurasian Hotels, а ее генеральный агент крупнейший российский туроператор по приему туристов компания «Академсервис» отмечал свое 30-летие. Мероприятие собрало почти 800 представителей отелей из 109 городов 11 стран бывшего СССР, которые единодушно отметили высочайший уровень организации торжеств. Среди гостей вечера было много высокопоставленных и дорогих друзей. Среди них – Владимир Демидов, председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи законодательного собрания Красноярского края. «Я привез вам из Красноярска два пламенных привета и массу благодарностей – один привет от профессиональной туристической общественности, другой – народный. Без вас не получилось бы превратить Всемирную зимнюю универсиаду в лучшую в истории студенческих игр», – обратился г-н Демидов к Леониду Исаковичу. И вручил компании почетный диплом за вклад в проведение этого значимого мероприятия. Презентация управляющего директора сети и заместителя генерального директора «Академсервиса» Евгения Липеца решительно отличалась от традиционно принятых своей звуковой анимацией, изобилием статистических данных и множеством цитат: от Алисы и Винни-Пуха до Наполеона и Рокфеллера. Достижения обеих компаний впечатляют: в маркетинговый проект Best Eurasian Hotels входит более 3500 отелей со всего постсоветского пространства, а 10 тысяч профессиональных покупателей «Академсервиса» из 104 стран мира создают поток во все гостиницы, обеспечивая объемы продаж размером в 10 млрд рублей в год. Ежегодно «Академсервис» обслуживает более 2,5 млн клиентов. Вклад Best Eurasian Hotels в популяризацию отелей бывшего Советского Союза был отмечен специальным призом Prime Traveller Award, который вручила президенту сети Леониду Исаковичу издатель журнала Prime Traveller Ирина Бурякова. В этот вечер наградами также были отмечены отели и партнеры «Академсервиса»: 18 отелей за длительные контрактные отношения и 11 компаний-партнеров за многолетнее сотрудничество и помощь в контрактинге отелей. В числе награжденных была и компания «Спутник» из Казани. По словам директора компании Евгения Никулина, такие компании, как Академсервис, можно пересчитать по пальцам. «Мы сотрудничаем с Академсервисом больше 20 лет и, конечно, это не первая наша награда, но важная для нас, словно первая. «Академсервис» не просто успешная компания, это, прежде всего, неравнодушные люди, внимательные к партнерам, да что говорить – это друзья с большим сердцем», – рассказал Евгений Никулин. Общий праздничный настрой в зале в этот вечер поддержала приглашенная группа «Машина Времени», а все участники прямо на сцене поздравили Евгения Липеца с его 60-летним юбилеем. «Когда-то нам тоже было 30 лет, мы были божественно молоды. Но ничего, у вас впереди большой интересный путь. С чем мы вас и поздравляем», - сказал Андрей Макаревич именинникам. /TOURBUS.RU

