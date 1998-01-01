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Популярные турецкие отели сети Kervansaray перешли под управление Kilit Hospitality Group

Эксперты обсудили, что теперь изменится в популярных у наших туристов отелях Kervansaray Kundu 5* и Kervansaray Lara 4*

Группа Kilit Hospitality Group взяла в аренду два отеля бренда Kervansaray: Kervansaray Lara 4* и Kervansaray Kundu 5* - сообщает АТОР. Как далее Новой гостиничной недвижимостью группы будет заниматься подразделение Kristal Tourism под чьим управлением уже находятся отели Crystal Hotels (Сиде, Бодрум, Каппадокия, Кемер), цепочка отелей Amara World Hotels (Анталья и Измир), а также отель Nirvana Mediterranean Excellence в Бельдиби.

По официальной версии, владельцы бренда Kervansaray отказались от двух единиц недвижимости из-за финансовых проблем. Однако в их владении по прежнему остались отели в Бодруме, Улудаге, Мармарисе и Бурсе.

«Группа не имела возможности вложиться в ремонт объектов в Анталье, средств хватало лишь на поддержание их текущей оперативной деятельности. По окончании сезона-2019 было принято решение отдать отели в аренду», - сказано заявлении представителей Kervansaray.

Как сообщает АТОР, отель Kervansaray Kundu 5* 2006 года постройки еще ни разу не был реновирован. Его отдали в арену сроком на 15 лет за 2 млн евро. Отель Kervansaray Lara 4* 2005 года постройки, прошедший реновацию в 2011 году, отойдет в аренду подразделению Kristal Tourism сроком на 3 года за 500 тысяч евро.

Также стало известно, что по условиям сотрудничества, этой зимой группа Kilit Hospitality должна выполнить на объектах реновацию. В сезоне 2020 года объекты введут в эксплуатацию по стандартам цепочки Crystal Hotels. Предварительно сообщается, что у отелей может смениться бренд, поскольку они могут войти в цепочку Amara.

Комментируя эту новость нашему порталу, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», заявил: «Kilit успешно управляет отелями типа Krystal и Amara, поэтому нужно ожидать высокого сервиса от Kervansaray. Никакой революции в концепции отелей не произойдет.

На примере отеля «Адам и Ева» уже доказано, что концепцию не изменить, можно только улучшить сервис, обновить меню и прочее. Новый владелец решил из отеля для состоятельный молодых пар сделать семейный отель, после ряда неудач все вернулось на круги своя. Так что представители Kilit на эти грабли наступать не будут».

/TOURBUS.RU