Новости Город на Неве неожиданно потерял часть «водных» туристов Эксперты обсуждают причины падения интереса туристов к экскурсиям по рекам и каналам Северной столицы

Согласно заявлению главы Ассоциации владельцев пассажирских судов (АВПС) города на Неве Владимира Родионова, в навигацию 2019 года компании-члены этого объединения не досчитались примерно 13% пассажирооборота от уровня 2018-го: нынче по рекам и каналам северной столицы (включая Неву и выход в Финский залив) было перевезено около 2,6 млн человек. По его словам, 884,5 тыс. пассажиров осуществили путешествия на скоростных судах, 607,3 тыс. отправились в туры по Неве и Финскому заливу, а почти 1,13 млн - по внутренним рекам и каналам города. И в последнем случае «минус» в пассажиропотоке составил почти 29%... А поскольку в прошлом году услугами АВПС, объединяющей около 85% владельцев коммерческих судов Петербурга, воспользовались 2,99 млн пассажиров, речь идет о заметных потерях пассажиропотока и в общем. «На результатах навигации сказались сразу несколько важных факторов, - отметил Владимир Родионов на состоявшейся на днях пресс-конференции. – Здесь и не совсем устойчивая погода, и изначально высокая база учета, связанная с проведением в 2018-м в Петербурге Чемпионата мира по футболу, и проблемы, обусловленные ремонтом набережных и мостов». В частности, в 2018 году прирост пассажиропотока на реках и каналах в Петербурге составил 78%, а в навигацию 2019 года целый ряд мостов был поставлен на ремонт - судоходство под ними не осуществлялось, что и привело к изменениям маршрутов водных прогулок. Правда, есть и явно положительные результаты: число пассажиров, перевезенных по Неве и Финскому заливу, к примеру, в этом сезоне выросло почти в 1,5 раза, что свидетельствует не только о перераспределении части турпотока, но и о росте популярности ряда старых и новых маршрутов в этих акваториях. Подтверждает снижение объемов перевозки и Владимир Филиппов, генеральный директор компании «Аква-экскурс». «Действительно, в эту навигацию пассажиров перевезли меньше, чем в прошлую, - говорит он. – Однако это связано с объективными причинами: для нашей компании это в первую очередь ремонт Зеленого моста на Мойке, из-за которого конец августа и осень оказались очень сложными. Но могло быть и хуже: остается только поблагодарить за то, что ремонтировать этот мост начали под занавес сезона». По мнению эксперта, если к маю следующего года ремонтировать Зеленый мост не закончат, это крайне негативно скажется на водном туристическом бизнесе Петербурга. Вместе с тем не все операторы водных экскурсий оценивают результаты навигации таким образом. В частности, Юлия Варпаховская, генеральный директор Единого центра водного туризма (ЕЦВТ) отмечает, что общее снижение пассажиропотока судоходных операторов ЕЦВТ составило всего 3% (по сравнению с прошлым годом). А Николай Предтеченский, глава компании «Петроград», говорит о том, что «у меня этот год оказался не хуже, чем предыдущий». «Все разговоры о том, что погода была не такой, как в 2018-м, или мосты ремонтировали больше – не более чем отговорки. И на самом деле наметившаяся тенденция по сокращению организованного туризма в пользу самостоятельного – очень положительная, - уверен он. - Ведь если вместо больших групп китайцев, которых везут самолетами, к нам будут самостоятельно приезжать маленькие группы или отдельные туристы с Запада – от этого выиграет и город в целом, и туристический бизнес». По его оценке, в навигацию 2019-го как раз и проявилось тенденция к постепенному росту самостоятельного туризма в ущерб организованному. Кроме того, Владимир Филиппов особо подчеркнул: в нынешнюю навигацию резко увеличились продажи билетов на водные прогулки через интернет, а также объем эквайринговых услуг. «Сейчас сложилась такая ситуация, при которой отсутствие возможности купить билет через Интернет с помощью банковской карточки чаще всего ведет к тому, что клиент отказывается от услуги», - замечает он. И эта тенденция, по его мнению, будет только усиливаться. /TOURBUS.RU

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