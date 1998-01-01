Новости В сфере туризма Россия многому может научиться у других стран Международные эксперты поделились опытом своих стран на пленарном заседании конференции об опыте в самых разных направлениях туризма

К такому общему выводу пришла большая часть участников международной конференции «Вовлечение объектов культуры и природного наследия в мировые туристские маршруты», с которой фактически стартовала профильная секция VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. В частности, во время пленарного заседания конференции об опыте в самых разных направлениях туризма рассказали специалисты из Индии, Китая, Ирана других стран мира. Так, заместитель директора Национальной туристической организации Греции Георгий Мавроматис поделился с более чем двумястами собравшимися в зале гостиницы «Астория» опытом организации религиозного туризма. Катя Жекова, атташе по туризму в российском посольстве Болгарии – методами развития и продвижения новых туристических маршрутов. А Се Чэньфэй, директор по развитию China MAX Cultaral Investment Group – способами он-лайн продвижения турпродукта на китайском рынке. Еще более интересной и разнообразной оказалась программа секционных заседаний, на которых более двух десятков специалистов рассказывали об отдельных практиках ведения бизнеса и развития туризма. Так, Марина Морозова, руководитель турофиса РФ на Ближнем Востоке, поделилась нюансами организации в ОАЭ промышленного туризма. «В этой стране направлению уделяют большое внимание: там введена четырехступенчатая сертификация услуг, благодаря которой четко разделяются целевые аудитории, - пояснила она. – При этом туристы, желающие попасть на промышленные объекты, разделены на тех, кто хочет это делать с образовательными целями, для развлечения, а также на две категории деловых туристов – тех, кто приезжает в рамках больших деловых событий и специально прибывающих на тот или иной объект для заключения соглашений». В свою очередь, в секции по развитию и продвижению новых маршрутов и межрегиональных проектов Галина Артемьева из Ямало-Ненецкого АО убеждала собравшихся в том, что культура народов Арктики вполне может быть объектом туристического интереса. А Сергей Емельянов, министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми уверял, что при желании можно организовать успешные проекты даже на таких особо охраняемых территориях, как плато Маньпупунер. «Если подойти к делу с пониманием, туристу будут предоставлены и достаточно комфортные условия размещения, и грамотные профессиональные сопровождающие, и все нужные услуги», -подчеркнул он. И сообщил, что только на этом направлении в республике удалось обслужить 2,8 тыс. туристов. Но особый интерес участников конференции вызвала секция по развитию информационных технологий – в небольшом зале яблоку негде было упасть, а желающие послушать выступающих стояли даже в коридоре. В частности, с большим интересом были выслушаны и засыпаны вопросами Сергей Калинчук, директор по маркетингу и стратегическому развитию SPN Communications (именно эта компания занята разработкой туристического мета-бренда Петербурга), а также генеральный директор креативного агентства Forward Дмитрий Ерошкин, который представил медиа-ресурс для самостоятельного путешествия по петровским местам, объединяющий более 120 городов РФ и свыше 30 – за рубежом. «Зачастую для того, чтобы ресурс о туризме по-настоящему работал, не хватает воли власти и качественного контента», - заявил, в частности, Сергей Калинчук. В целом на конференции выступили около 40 спикеров, которые в полной мере показали современные возможности «спайки» культуры и туризма. «Это области знаний и сферы экономики, которые практически не могут жить друг без друга, - подчеркнул один из них. – И нам всем надо научиться «увязывать» их таким образом, чтобы достигать наилучшего эффекта». /TOURBUS.RU

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