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Венецию затопило

Наши эксперты комментируют влияние на турбизнес крупнейшего за полвека наводнения в Венеции

В результате наводнения в Венеции затопило исторические здания, в городе наблюдается высокий уровень воды, сообщают итальянские СМИ.

В связи с потопом в Венеции закрыли все школы. Некоторые из них также затопило. Движения главного транспорта в городе — речных трамваев — ограничили, они останавливаются только на основных пристанях.

СМИ отмечают, что на улицах города малолюдно, но некоторые туристы все же фотографируются на затопленных городских площадях.

Затопило, в частности, центральную площадь Венеции Сан-Марко, одну из главных достопримечательностей города. Вода залила крипту находящегося на площади собора Святого Марка, в залах самого собора уровень воды превысил 1 метр.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро сообщил, что собору Святого Марка нанесен значительный ущерб. "Собор Святого Марка понес тяжелый урон, как и весь город и острова", — написал мэр в Twitter.

Также пострадал один из самых известных в Италии оперных театров "Ла Фениче". Вода проникла в служебные помещения, и в театре перестала работать противопожарная система, нарушена подача электричества.

Вода залила первый этаж отеля "Гритти", роскошной гостиницы сети Marriott, выходящей на Гранд-канал. В этой гостинице во время поездок в Венецию любил останавливаться писатель Эрнест Хемингуэй.

Пострадал от стихии и центр прогнозирования и оповещения о приливах, который должен сообщать жителям и гостям города о затоплениях. Так, в результате наводнения была повреждена его телефонная линия. В связи с этим всю информацию центр распространяет исключительно через соцсети.

Глава области Венето Лука Дзайя сообщил, что под водой находится 80% города. Утром в среду уровень воды в городе составил 144 см.

Уровень воды в Венеции во вторник поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в Венеции поднималась только в 1966 году. Тогда уровень воды достиг отметки в 194 см.

«В это время года Венецию периодически затапливает. Обычно туристы осведомлены и все равно едут на экскурсии. Никто не отказывается. Ситуация ежегодно повторяется», - отмечает директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская, которую цитирует АТОР.

«Отдел Италии туроператора «Интурист» находится на связи со всеми нашими принимающими партнерами, в случае необходимости, все туристы будут эвакуированы из потенциально опасных районов. Аннуляций туров пока не поступало», - сообщили в пресс-службе компании «Интурист».

«Экскурсия в Собор Сан Марко или катание на гондолах на этой неделе не предоставляются. Но, чтобы туристы все же смогли увидеть Венецию, мы добавляем в экскурсионные туры дополнительно прогулку по городу Падуя в первой половине дня (время самой высокой воды), а когда во второй половине дня вода немного отступает, туристов привозят в Венецию», - говорит Юлия Бердникова, руководитель направления Италия туроператора PAC Group.

Как заявил нам между тем Максим Приставко, генеральный директор JET Travel, «У нас сейчас нет туристов в Венеции, это не самый лучший сезон для поездок в этот город. Так что и жалоб соответственно не было».

Также нашему корреспонденту удалось пообщаться с Екатериной Колосовой, лицензированным гидом в Милане, которая пояснила: «На самом деле уровень воды в Венеции поднялся до 187 см, а не 190, как это анонсируют СМИ.

Безусловно, прошлая ночь была одной из самых зловещих. Такого не было с самого страшного наводнения 1966 года.

Но паниковать не стоит. Вода не стоит в Венеции целыми днями. У нее есть пики в утренние с 10-11 часов и вечерние часы, ближе к ночи.

В остальное время можно спокойно гулять по городу, даже не покупая специальную обувь».

/TOURBUS.RU



