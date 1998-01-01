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13 ноября
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Lufthansa договорилась с бортпроводниками о прекращении забастовок/ Вход на популярный пляж La Pelosa на Сардинии сделают платным/ Генконсульство в Гонконге призывает россиян к осторожности в связи с новым витком протестов
Lufthansa договорилась с бортпроводниками о прекращении забастовок
Германская авиакомпания Lufthansa договорилась о мирном урегулировании конфликта с профсоюзом бортпроводников UFO.
Профсоюз возвращается за стол переговоров и отказывается от дальнейших забастовок, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителей Lufthansa и UFO. Детали соглашения будут обнародованы позднее на этой неделе.
Из-за 48-часовой забастовки бортпроводников Lufthansa 7 и 8 ноября были отменены 1500 рейсов, пострадали 200 тыс. пассажиров. Участники протестов требовали от авиаперевозчика провести переговоры о повышении размера суточных и других выплат, а также об улучшении условий труда.
Профсоюз говорил о готовности провести новые забастовки, если Lufthansa не сделает шаг навстречу. О новых акциях протеста он обещал объявить 11 ноября.
Авиакомпания, ранее отклонявшая любой диалог с UFO, 8 ноября начала переговорный процесс, при этом стороны договорились хранить молчание до его окончания.
В минувшую среду суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне отказал руководству Lufthansa в требовании ввести запрет на проведение забастовки и признал законной запланированную стачку бортпроводников. В авиакомпании заявили, что "с сожалением принимают" судебное решение.
Вход на популярный пляж La Pelosa на Сардинии сделают платным
Вход на популярный пляж La Pelosa на северо-западе Сардинии сделают платным с лета 2020 года, сообщает газета Express. "Вход на пляж La Pelosa, знаменитый белоснежным песком и бирюзовыми водами, сделают платным с лета 2020 года. Кроме того, будут введены ограничения на вход — до 1,5 тыс. человек максимум", — пишет издание.
Как отмечает газета, меры будут приняты из-за чрезмерного числа посетителей, которые угрожают экосистеме пляжа. Сначала они будут действовать в тестовом режиме.
"Проблема с туристами, которые умышленно или неумышленно причиняют ущерб пляжам, существует на Сардинии не первый год. В прошлом году путешественникам запретили приносить пляжные полотенца, поскольку на них оседает песок. Другая проблема – воровство песка и ракушек туристами, за что введены штрафы до 3 тыс. евро", — отмечает газета.
В августе власти Сардинии вернули на местные пляжи 10 тонн песка, изъятого из чемоданов туристов при досмотре в аэропорту Ольбии за многие годы.
Путешественники наполняли песком бутылки и пытались вывезти его в качестве сувенира, хотя это запрещено законом.
Генконсульство в Гонконге призывает россиян к осторожности в связи с новым витком протестов
В Гонконге ожидаются новые протестные акции, в связи с этим россиянам в этой стране рекомендуется избегать многолюдных мест, говорится в сообщении Генконсульства РФ.
По данным диппредставительства, протестные акции запланированы на 13 ноября (среда) – в районах Admiralty, Central, Kowloon Tong, Yuen Long, Sha Tin, Hung Hom, Ma On Shan, Sai Wan Ho, 14 ноября (четверг) – в районах Central, Sha Tin, Tai Po, To Kwa Wan, 15 ноября (пятница) – в районах Central, Tuen Mun, 16 и 17 ноября (суббота и воскресенье) – в районах Tuen Mun, Tai Koo, Wong Tai Sin, 20 ноября (среда) — в районе Tsim Sha Tsui.
"Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок", — отмечается в сообщении.
Телефон Генконсульства РФ в Гонконге для связи в экстренных случаях: +852-9194-7659.
Как сообщалось, новые протестные акции, которые готовятся в Гонконге, могут проходить по измененному сценарию. Вместо проведения многолюдных демонстраций в одном или нескольких местах организаторы призвали участников протестов разбиваться на небольшие группы, чтобы вносить сумятицу, перекрывать движение транспорта в максимально большем количестве районов города.
Это, по задумке организаторов акций, позволит создать хаос в общегородском масштабе, а также распылить силы полиции.
/TOURBUS.RU
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