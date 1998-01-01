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13 ноября
«Фестиваль круизов» вновь пройдет в двух столицах в конце февраля

Пятый по счету фестиваль соберет представителей ведущих круизных компаний, специализирующихся на речных, озерных и морских круизах


Ежегодный Фестиваль круизов традиционно пройдет в следующем году в двух столицах:

20 февраля 2020, Санкт-Петербург, отель «Эмеральд», Суворовский пр-т, 18
25 февраля 2020, Москва, отель «Марриотт Ройял Аврора», ул. Петровка, 11

 

Пятый по счету фестиваль соберет представителей ведущих круизных компаний, специализирующихся на речных, озерных и морских круизах, круизах по России, включая Белое море и Байкал; круизах на лайнерах и яхтах по Европе, а также экспедиционных круизах с маршрутами по Арктике и Антарктике.

В программе Фестиваля круизов-2020:

пресс-конференция «Круизный туризм: новые возможности и перспективы роста в 2020 г.»

workshop для специалистов

обучающие семинары по технике продаж круизов и современным информационным технологиям

мастер-классы, презентации и экспресс - тренинги от компаний-участников

панельные  дискуссии по современным вызовам на рынке морских и речных круизов

анимация, фотосессия, традиционная лотерея с призами от компаний–участников и партнеров.

 

Официальный сайт фестиваля www.festival-cruise.ru

Дополнительная информация:
Ирина Ильина

i.ilina@tourbus.ru

+7 (495) 723-72-72/ +7 (916) 602-02-03


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