Новости «Фестиваль круизов» вновь пройдет в двух столицах в конце февраля Пятый по счету фестиваль соберет представителей ведущих круизных компаний, специализирующихся на речных, озерных и морских круизах

Ежегодный Фестиваль круизов традиционно пройдет в следующем году в двух столицах: 20 февраля 2020, Санкт-Петербург, отель «Эмеральд», Суворовский пр-т, 18

25 февраля 2020, Москва, отель «Марриотт Ройял Аврора», ул. Петровка, 11 Пятый по счету фестиваль соберет представителей ведущих круизных компаний, специализирующихся на речных, озерных и морских круизах, круизах по России, включая Белое море и Байкал; круизах на лайнерах и яхтах по Европе, а также экспедиционных круизах с маршрутами по Арктике и Антарктике.



В программе Фестиваля круизов-2020: пресс-конференция «Круизный туризм: новые возможности и перспективы роста в 2020 г.» workshop для специалистов обучающие семинары по технике продаж круизов и современным информационным технологиям мастер-классы, презентации и экспресс - тренинги от компаний-участников панельные дискуссии по современным вызовам на рынке морских и речных круизов анимация, фотосессия, традиционная лотерея с призами от компаний–участников и партнеров. Официальный сайт фестиваля www.festival-cruise.ru Дополнительная информация:

Ирина Ильина i.ilina@tourbus.ru +7 (495) 723-72-72/ +7 (916) 602-02-03

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка