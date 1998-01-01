|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
13 ноября
«Фестиваль круизов» вновь пройдет в двух столицах в конце февраля
Пятый по счету фестиваль соберет представителей ведущих круизных компаний, специализирующихся на речных, озерных и морских круизах
Ежегодный Фестиваль круизов традиционно пройдет в следующем году в двух столицах:
20 февраля 2020, Санкт-Петербург, отель «Эмеральд», Суворовский пр-т, 18
Пятый по счету фестиваль соберет представителей ведущих круизных компаний, специализирующихся на речных, озерных и морских круизах, круизах по России, включая Белое море и Байкал; круизах на лайнерах и яхтах по Европе, а также экспедиционных круизах с маршрутами по Арктике и Антарктике.
В программе Фестиваля круизов-2020:
пресс-конференция «Круизный туризм: новые возможности и перспективы роста в 2020 г.»
workshop для специалистов
обучающие семинары по технике продаж круизов и современным информационным технологиям
мастер-классы, презентации и экспресс - тренинги от компаний-участников
панельные дискуссии по современным вызовам на рынке морских и речных круизов
анимация, фотосессия, традиционная лотерея с призами от компаний–участников и партнеров.
Официальный сайт фестиваля www.festival-cruise.ru
Дополнительная информация:
+7 (495) 723-72-72/ +7 (916) 602-02-03
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2019 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72