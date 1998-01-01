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Как прошли осенние каникулы?

Системы бронирования и туроператоры подвели итоги продаж семейных и детских туров в конце октября - начале ноября

Самыми популярными направлениями среди путешественников школьного возраста (7-18 лет) в период прошедших с 26 октября по 4 ноября осенних каникул стали Сочи, Симферополь и Ларнака, следует из аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix.

В топ-5 самых популярных внутренних направлений среди школьников также попали Москва, Калининград и Минеральные Воды. Из зарубежных направлений на вершине рейтинга вместе с Ларнакой оказались Дубай, Дюссельдорф, Пхукет и Милан.

Средний чек авиабилета туда-обратно по России на пассажира-школьника в период школьных каникул снизился с 8 397 до 8 289 рублей, то есть подешевел на 1,3%. За границу – вырос с 21 124 до 26 350 рублей, то есть на 24%.

При этом самыми доступными перелетами в период школьных каникул по России стали рейсы во Псков (туда-обратно от 3 079 рублей), в Казань (от 3 397 рублей) и в Санкт-Петербург (от 3 498 рублей). За границей – в Латвию (от 4 394 рублей), в Венгрию (от 4 648 рублей) и в Белоруссию (от 4 978 рублей).

Средняя продолжительность поездки в период школьных каникул среди школьников сократилась по сравнению с прошлым годом с 9 до 8 дней.

Среди железнодорожных направлений лидерами спроса оказались маршруты Москва – Санкт-Петербург, Москва – Курск и Москва – Нижний Новгород. Средний чек на железнодорожный билет – 2 311 рублей, что на 12% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Как рассказала нам Анна Филатовская, директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс», «продажи на период осенних каникул шли активно. Больше всего бронирований в компании на указанный период было в ОАЭ, далее шли по популярности Италия, Чехия, Кипр и Израиль».

В свою очередь, Светлана Кречина, руководитель отдела маркетинга «ВАНД Интернешнл», отметила: «Продажа туров на осенние каникулы шла хорошо, при этом у нас бронировали в основном экскурсионные туры. Очень популярны также были Испания, Италия, Китай, Марокко».

Наконец, представитель PR-службы PAC Group заявил нам: «На осенние каникулы хит спроса тот же, что и на ноябрьские праздники – экскурсионная Европа».

/TOURBUS.RU