Новости Благодаря рейсам «Победы» турпоток из России в Лейпциг вырос на 30% Эксперты подвели туристические итоги запущенного полтора года назад рейса российского лоукостера в столицу Саксонии

Как сообщает РСТ, с момента запуска в апреле прошлого года прямого рейса авиакомпании «Победа» из Москвы в Лейпциг турпоток из России в этот немецкий город вырос на 25-30%. «С начала нынешнего года россияне совершили более 25 тысяч ночевок в Лейпциге. В 2020-м ожидаем еще большего прироста. Сейчас выполняется два рейса в неделю, но мы рассчитываем, что они будут ежедневными», – сообщила глава Национального туристического офиса Германии в России Алла Беликова, - сообщает РСТ. По ее словам, Лейпциг активнее других немецких городов стимулирует спрос. Саксонские власти совместно с аэропортом Лейпциг/Галле выделяют довольно большие средства на продвижение в интернете, сотрудничество с блогерами. «Таким образом формируется спрос, а туроператоры на этой волне могут предлагать пакетные туры. В прошлом году мы уже приглашали всех операторов в инфотуры в Лейпциг, в ноябре организуем поездку для турфирм, специализирующихся на медицинском туризме», – уточнила г-жа Беликова. Гётц Амельманн, председатель правления Mitteldeutsche Airport Holding, в состав которого входят аэропорты Лейпцига и Дрездена, в свою очередь, подчеркивает, что загрузка самолетов «Победы» – практически стопроцентная, и со следующего года авиакомпания, скорее всего, увеличит количество рейсов из Москвы. В 2018 году в аэропорту Лейпциг/Галле было зарегистрировано около 2,57 млн пассажиров, в аэропорту Дрездена пассажиропоток составил порядка 1,76 млн. Туроператоры согласились с тем, что прямое воздушное сообщение способствовало росту турпотока в Саксонию. «Рейс «Победы» загружается неплохо. Это хорошее направление для уикенда, сити-брейков, а рождественские ярмарки в Лейпциге и Дрездене – самые красивые и большие в Германии. Сейчас активно бронируют рождественские и новогодние туры в оба города, чаще всего в одной поездке комбинируют посещение нескольких городов и даже стран. Например, популярны маршруты Прага – Лейпциг – Дрезден – Берлин и т.д.», – заявил генеральный директор компании «ДВМ-Тур» Владислав Салатов. В то же время генеральный директор компании «Чайка-тур» Александр Турченко пока не ощущает увеличения объемов, однако не сомневается, что благодаря прямому рейсу поток туристов в Лейпциг увеличился. «У нас Германия продается ровно. В первом полугодии был прирост 33%, летом последовала просадка, и сейчас спрос идет с превышением не более 5-10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметил он. – Лейпциг часто берут в связке с Дрезденом и Берлином, иногда – с Мюнхеном и Нюрнбергом. В качестве единственного пункта его берут, как правило, под целевые мероприятия». В свою очередь, Максим Приставко, генеральный директор компании Jet Travel, в беседе с нашим порталом заявил: «Продажи в Германию у нас в основном индивидуальные, но не могу сказать, что есть стабильный поток. Бронируют в основном поездки на выставки, сити-туры, экскурсионные туры, горнолыжный отдых в Гармиш-Партенкирхене. Поставленный полтора года назад новый рейс Победы - уже не первая попытка запустить прямой рейс в Лейпциг, предыдущие, к сожалению, были не очень успешные. При этом Лейпциг можно рассматривать и как аэропорт прилёта в Карловы Вары и Марианске-Лазне, которые находятся примерно в двухсот километрах от столицы Саксонии». /TOURBUS.RU

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