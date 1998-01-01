Перспективы культурного туризма обсудят на берегах Невы

Одной из тем VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который состоится на разных площадках города на Неве в период с 14 по 16 ноября 2019 года, станет туристическая проблематика: в его рамках сразу нескольких «круглых столов», панельных дискуссий и заседаний будет посвящено разным аспектам взаимодействия туризма и культуры, - сообщает наш корреспондент.

Форум, который соберет несколько тысяч специалистов, заслуженно признан культурным событием мирового уровня: по сложившейся традиции, в нем ежегодно участвуют известные эксперты, звезды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, а также общественные деятели, представители власти, бизнеса и науки.

В этом году деловая программа события охватывает 14 секций, включая и руководимую исполнительным директором АТОР Майей Ломидзе по культурному туризму.

При этом «туристическая» программа форума стартует уже сегодня с масштабной международной конференции «Вовлечение объектов культуры и природного наследия в мировые туристские маршруты». В ней примут участие представители ряда стран мира (Греции, Индии, Ирана, Болгарии, Финляндии и др.), которые на собственном опыте расскажут о практике использования объектов культуры в туризме.

Кроме того, в рамках нескольких секций эксперты обсудят развитие новых маршрутов, использование для их продвижения современных IT-технологий и даже появление новых видов туризма.

На форуме также обсудят использование театральных постановок как части туристического продукта, роль ТИЦ в развитии территорий, экотуризм как драйвер для неурбанизированных регионов, цифровизацию туризма и ряд других тем. Одной из самых важных встреч в рамках съезда станет и пленарная сессия «Музеи на брендовых маршрутах России», в ходе которой руководители органов исполнительной власти в сфере культуры субъектов РФ, федеральных, региональных и муниципальных музеев, а также турфирм и туристско-информационных центров обсудят ситуацию с использованием музейных и других культурных объектов в таких проектах, как «Золотое кольцо России», «Серебряное ожерелье», «Императорский маршрут», «Великий Волжский путь» и др.

«В настоящее время музеи столкнулись с таким вызовом, как цифровизация, которая подчас отнимает у них некоторую часть посетителей. Да и туризм тоже трансформируется с учетом современных тенденций, - говорит по этому поводу директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Нам крайне необходимо объединять усилия и совместно вырабатывать решения, позволяющие не только вовремя реагировать на обновляющиеся запросы путешественников, но и отчасти формировать их, помогая и культуре, и туриндустрии оставаться востребованными».

Ожидается, что во время встречи, которая пройдет под руководством статс-секретаря-заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой, эксперты обсудят перспективы реализации проектов, возможности интеграции как государственных, так и частных музеев в национальные музейные маршруты, а также продвижение их на общероссийском уровне за счет взаимодействия со всеми потенциальными партнерами и синергии брендов. Сессия обещает стать максимально полезной, т. к. на ней будет рассмотрен передовой опыт ведущих музеев страны в разработке и реализации событийных проектов, а также эффективной маркетинговой политики.

/TOURBUS.RU