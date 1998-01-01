Эксперты: гиды, сопровождающие группы из КНР, должны иметь российское гражданство

В своих предложениях по решению проблемы легализации доходов от китайского туризма эксперты ссылаются на международный опыт

Ключом к решению проблемы легализации доходов от китайского туризма эксперты вновь называют наличие у гидов, сопровождающих группы из КНР, российского гражданства. «Такой специалист обязательно должен иметь гражданство РФ и сдавать квалификационный экзамен, подтверждающий его способность доносить до гостей качественную информацию», - заявила на встрече Экспертного клуба Петербурга Виктория Баргачева, президент Санкт-Петербургской Ассоциации гидов-переводчиков китайского языка, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

«Развитие туризма в первую очередь должно идти на пользу той территории, которая гостей принимает, - говорит она. – Бюджет региона должен получать доходы, а местные жители – дополнительные рабочие места. И в самом Китае, и в странах ЮВА уже давно пришли к выводу, что ключевой фигурой для устранения проблем с нелегальным бизнесом в сфере туризма и гостеприимства является гид-гражданин своей страны».

Однако в России принятие такой нормы до сих пор не состоялось: соответствующий закон до сих пор находится на рассмотрении Госдумы, а попытки «переписать» его в пользу нелегалов продолжаются. А пока нужной нормы нет, китайский бизнес предпочитает пользоваться услугами соотечественников-нелегалов: несмотря на наличие в Петербурге более 400 гидов-россиян, владеющих китайским языком, имеющих высшее образование и опыт работы, в настоящее время, по оценке Виктории Баргачевой, их в обслуживании гостей из КНР задействовано не более 20%.

«Если будет необходимо, мы готовы и значительно увеличить их число - многие иногородние гиды готовы переехать в Петербург, если им гарантируют занятость», - говорит эксперт.

При этом Люй Шаосюнь, директор китайской туристической компании «Коко», честно признал: зачастую китайцев нанимают потому, что они организаторам туров в Россию обходятся дешевле: «Однако для решения проблемы нелегального обслуживания китайских туристических групп есть разные пути.

В том числе и использование современных инструментов бронирования услуг: если сотрудничество китайских и российских турфирм будет происходить напрямую с использованием интернета, весь процесс станет более прозрачным».

Стоит добавить, что проблема с нелегальным китайским бизнесом в сфере туризма давно касается не только Петербурга, Байкала или Москвы. На днях председатель правления Ассоциации туриндустрии Камчатки Ирина Седова прямо потребовала навести порядок в этой области. «Нарушая закон, китайские туристы въезжают в Россию через Владивосток по электронным визам и, имея право находиться только на территории Приморского края, летят на Камчатку, – констатировала она. - А там их встречают нелегальные китайские туроператоры, расселяющие гостей по квартирам местных жителей и предоставляющие некачественные, а порой и опасные услуги».

По ее словам, нелегальные гиды-китайцы (они же - торговцы с рынка) за свою туристическую деятельность не платят ни копейки налогов, подвергают риску жизни туристов и при этом утверждают, что местные российские компании просто неспособны показать жителям КНР все красоты Камчатки.

Впрочем, «лекарство» от нелегальной деятельности в этой сфере давно найдено. В Таиланде, где норма о наличии гражданства страны для гидов действует, с начала 2019 года только в Паттайе схвачено за руку 475 человек, работающих в сфере обслуживания туристов: по оценкам местной полиции, среди них были китайцы, индийцы, вьетнамцы, бирманцы и русские.

Причем для многих из них нелегальный бизнес в сфере туризма оказался чересчур затратным: 18-ти незаконным гидам грозит год тюрьмы или штрафы до 100 тыс. бат. И власти Таиланда в мерах «воздействия» на нелегалов не стесняются: они систематически проводят на них облавы в местах скопления туристических групп, а местные гиды-тайцы с удовольствием «сдают» их в руки полицейских.

А полиция прямо заявляет, что «аресты гидов проводятся для поднятия туристических стандартов в Паттайе».

TOURBUS.RU