Новости Горячие авиановости Ространснадзор вновь предписал "Победе" изменить правила провоза ручной клади/ "Уральские авиалинии" хотят открыть рейсы из Жуковского в Пекин на Boeing 737 MAX/"Аэрофлот" исключил из программы лояльности пассажира за перевозку толстого кота

Ространснадзор вновь предписал "Победе" изменить правила провоза ручной клади Ространснадзор по итогам внеплановой проверки авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") предписал ей изменить правила провоза ручной клади, следует из материалов, отраженных в системе "СПАРК-Интерфакс". Проверка проводилась в октябре в связи жалобами нескольких пассажиров и депутата Госдумы Евгения Ревенко. Нормы перевозки багажа и ручной клади "Победы" "не соответствуют требованиям воздушного законодательства и ухудшают уровень обслуживания пассажиров, в том числе из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности", пришли к выводу в Ространснадзоре. Привести внутренние правила в соответствие с федеральными перевозчику предписано до 20 мая. Согласно федеральным правилам провоза багажа для невозвратных тарифов (у "Победы" таких — почти 100%), авиакомпании обязаны бесплатно принимать в салон ручную кладь весом не менее 5 кг, а сверх этого — ряд вещей из утвержденного правилами списка. Сама же "Победа" установила собственные правила: в салон можно взять бесплатно все, что укладывается в габариты 36х30х27 см, независимо от веса. В прошлом году "Победа" судилась с Минтрансом, требуя признать федеральные правила частично незаконными, однако суд отклонил сначала административный иск, затем апелляционную жалобу компании. После этого "Победа" получила предписание Ространснадзора привести свои правила в соответствие с федеральными. Перевозчик не стал отменять прежние нормы, но добавил к ним еще один вариант перевозки, при котором есть одно место для клади весом до 10 кг с габаритами 36х30х4 см, а также вещи из перечня федеральных правил. "Уральские авиалинии" весной могут открыть рейсы из Жуковского в Пекин на Boeing 737 MAX Авиакомпания "Уральские авиалинии" планирует в летнем расписании 2020 года запустить рейсы из аэропорта "Жуковский" (Московская область) в Пекин, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. "Уральские авиалинии" намерены использовать на этом направлении самолеты Boeing-737 MAX 8, полеты которых приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. "Эти рейсы запланированы с началом летней навигации (конец марта — ИФ). При этом если вопрос с утверждением полетов на Boeing-737 MAX не будет решен, то рейсы будут выполняться на воздушных судах Airbus A320 поколения neo", — уточнил представитель пресс-службы. Летом этого года гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявлял агентству, что компания рассчитывает получить первый из 14 заказанных Boeing-737 MAX 8 в декабре 2019 года, хотя изначально поставки ожидалась с октября. Представители Boeing ранее отмечали, что рассчитывают восстановить поставки 737 MAX клиентам в четвертом квартале этого года, однако отраслевые эксперты считают, что полеты не возобновятся до 2020 года. "Аэрофлот" исключил из программы лояльности пассажира за перевозку толстого кота Авиакомпания "Аэрофлот" аннулировала бонусные мили пассажира, который провез в ручной клади кота весом более 8 килограмм, сообщили в пресс-службе перевозчика. "Согласно правилам компании, если вес животного превышает 8 кг вместе с переноской, то его перевозят в багажном отсеке. Служебное расследование показало, что пассажир не сдал кота весом более 8 кг для перевозки в багаж, вынимал его из контейнера на борту. В связи с нарушением дисциплины, было принято решение исключить пассажира из программы лояльности "Аэрофлот Бонус". Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт", — рассказали в пресс-службе. Как отметили в "Аэрофлоте", информация о подмене кота подтверждается записями с камер видеонаблюдения. "Во время оформления перевозки на рейс SU1702 Москва-Владивосток, пассажир умышленно нарушил правила, заменив на период регистрации кота весом более 8 кг на другого, весом 7 кг", — подчеркнули в компании. Ранее хозяин кота опубликовал пост в Facebook, в котором рассказал, что летел из Шереметьево во Владивосток, но его не пустили на борт, потому что вес кота Виктора превышал установленные нормативы. Также пассажир добавил, что не смог отдать в багаж питомца, поскольку коту было очень плохо на коротком перелете из Риги в Москву, и он мог погибнуть во время восьмичасового полета. /TOURBUS.RU

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