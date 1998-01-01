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Авиакомпания Nouvelair Tunisie впервые поставила регулярный рейс из Москвы в Монастир в зимний период

Эксперты комментируют востребованность нового еженедельного рейса тунисского авиаперевозчика

Как стало известно нашему порталу, 9 мая стартовала новая программа регулярных рейсов Москва — Монастир тунисского авиаперевозчика Nouvelair Tunisie, программа продлится весь зимний сезон — до 28 марта. Вылеты будут осуществляться еженедельно по субботам на лайнере Airbus A320, общее время в пути – 4 ч. 35 мин.

Отметим, что подобная зимняя программа регулярных зимних рейсов из столицы России в Монастир выполняется впервые.

По словам руководителя Тунисского национального офиса по туризму в России Нежи Гуидера, новый авиарейс поможет расширить сезонность отдыха россиян в Тунисе. До конца года места на новых рейсах Nouvelair уже забронированы на 80%.

Ранее в Тунисском турофисе нам сообщили, что, согласно последней статистике, за 9 месяцев текущего года страну посетило 575 тыс. туристов из России. Ожидается, что по итогам года страна примет на 10 - 15% больше россиян, чем год назад.

Отметим, что в прошлом году страну посетило около 600 тысяч наших соотечественников, что на 16% больше показателей 2017 года.

По словам г-на Гуидера, «в этом году Россия уже заняла второе место по въездному турпотоку в Тунис.

Динамике роста способствовали и чартерные программы, включавшие в этом сезоне перелеты в Энфиду, Монастир и остров Джерба более чем из двадцати городов России от Калининграда до Красноярска.

Например, ANEX Tour в этом сезоне дополнил программу вылетами на Джербу из Казани и Самары. «TUI Россия» увеличил в два раза частоту полетов в Энфиду. Наконец, у «Пегас Туристик» новыми городами вылета в Тунис стали Нижний Новгород, Новосибирск, Самара и Волгоград».

В свою очередь, глава Министерства туризма и ремесел Туниста г-н Рене Трабелси отмечал, что «принятые нашей страной новые меры безопасности позволяют отдыхающим из России чувствовать себя комфортно на протяжении всего путешествия. Для достижения поставленной цели и продвижения туризма в Тунисе на этот год были запланированы новые пресс-туры, проводились консультации для туроператоров, оказывалась помощь в организации воркшопов и выставок.

Кроме того, обсуждается вопрос дотационной поддержки чартеров из России».

Говоря о начавшейся регулярной программе зимних полетов в Монастир, Дарья Домостроева, директор по связям с общественностью компании «Интурист», в беседе с нами отметила: «Турпоток в Тунис показывал положительную динамику весь год.

Вероятнее всего, как и в зимней Анталье, в Тунисе есть отели, работающие зимой и предлагающие комплексные программы талассотерапии.

В таком случае зимняя полетная программа в Монастир может быть востребована».

/TOURBUS.RU