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За месяц Саудовская Аравия выдала 77 тыс. электронных виз

Эксперты обсуждают перспективы российского туризма в Саудовскую Аравию на фоне смягчения визового режима и ряда других послаблений, введенных для туристов

Саудовская Аравия оформила 77 тысяч электронных виз иностранным туристам за первый месяц, число гостей королевства постоянно растет, сообщает портал Breaking Travel News.

"Турпоток в Саудовскую Аравию стремительно растет с момента введения электронных виз для туристов 28 сентября", — цитирует издание руководителя отдела по туризму Главного инвестиционного управления Саудовской Аравии (SAGIA) Маджеда Алганима.

Как отметил чиновник, несмотря на то, что королевство подвергается критике со стороны других стран в связи с соблюдением прав человека в Саудовской Аравии, власти намерены придерживаться амбициозных планов туристической стратегии Vision 2030.

"Планируется, что к 2030 году турпоток будет составлять 100 млн человек в год", — сказал он, выступая на минувшей неделе в рамках выставки World Travel Market в Лондоне.

Как отмечает портал, введение электронных виз сопровождалось рядом послаблений для туристов: пары, не состоящие в браке, могут проживать в одном номере, женщины-туристки теперь могут путешествовать по стране без сопровождения мужчин, а также не носить традиционную мусульманскую одежду.

Также есть слухи, что на курортах туристам разрешат употреблять алкоголь.

Как напоминает «Интерфакс», Саудовская Аравия 28 сентября впервые в истории начала выдачу электронных виз иностранным туристам из 49 стран – в том числе, россиянам. Электронная виза стоит $117, она оформляется онлайн и выдается на год для многократного въезда.

По такой визе нельзя посещать Мекку и Медину, они по-прежнему останутся открытыми только для мусульман и паломников.

Комментируя первые результаты выдачи Саудовской Аравией электронных виз, Дмитрий Арутюнов, генеральный директор ART Tour, отметил в беседе с нами: «Учитывая, что примерно 24% населения планеты (примерно 1,8 млрд чел) – мусульмане, а им хотя бы раз в жизни нужно осуществить паломничество в Мекку, обнародованная цифра не кажется такой огромной.

Уже сейчас, по разным данным, в год они принимают около 18 миллионов иностранцев в год. Такие шаги, как упрощение визового режима для многих стран, развитие туринфраструктуры, либерализация норм поведения для иностранцев и т. п., при развитии этого тренда вполне могут им за 11 ближайших лет многократно увеличить эту цифру и, вполне возможно, подойти к обозначенной отметке.

Россияне визы уже оформляют, но пока что рекламная активность страны не слишком заметна, прямого авиасообщения нет, а стереотипы живучи.

Так что есть куда расти».

/TOURBUS.RU