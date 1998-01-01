Новости В электронной визе находят все больше «брака» Специалисты обсуждают, почему не все туристы, оформившие новые электронные визы, смогли попасть в Россию

По официальным данным, по итогам первого месяца действия электронных виз зафиксировано примерно 3% «брака», из-за чего в Петербург и Ленинградскую область не смогли (или не смогут) въехать, а также могут подвергнуться депортации за нарушение правил пребывания иностранцев в РФ около 800 граждан зарубежных государств. Однако специалисты уверены – в реальности процент «недопуска» может быть значительно выше, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. Главные причины проблем – неправильное заполнение заявителями паспортных данных, а также нарушение сроков пребывания по электронной визе. В частности, имеют место ошибки при написании диакритических значков (то есть символов над, под и между буквами, которые, к примеру, существуют в финском и ряде других языков), а также проблемы со сроками пребывания. Стоит напомнить: электронная виза выдается имеющему на то право иностранцу на срок в 30 календарных дней (начиная с даты выдачи), а разрешенный срок его пребывания в России составляет до 8 суток (начиная с даты въезда и в пределах срока ее действия). Причем есть нюанс: начало отсчета срока пребывания всегда округляется до 00 часов 00 минут даты прохождения паспортного контроля на въезде. И, к примеру, если электронная виза иностранца действует с 15 ноября по 14 декабря, а паспортный контроль на въезде им будет пройден 1 декабря в 20 часов 00 минут, выехать из России ему нужно 8 декабря до 23 часов 59 минут (а не до 20 часов 9-го). «Если гражданин приедет на 26-й день действия такой визы, срок его пребывания в России сократится соответствующим образом», - отмечает сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Давиденко. Однако такие нюансы – только «цветочки». «Ягодки» выяснились во время состоявшейся в конце прошлой недели встречи в рамках Экспертного клуба Петербурга. На ней Анна Скобельцына, генеральный директор Русско-индийского информационного центра (РИИЦ), заявила: введение института электронных виз в Петербург и Ленобласть обернулось для части индийцев большой проблемой, поскольку у значительной доли (до 15%) жителей Индии… нет фамилий. «В их паспортах фамилий действительно нет – там пустая графа, - говорит она. – Указаны лишь имя и еще что-то типа отчества». И хотя некоторых «бесфамильных» участников первой большой группы индийцев, которую РИИЦ привозил в Петербург и область, через границу в Россию пустили, сейчас реакция российских пограничников на этот феномен оказалась диаметрально противоположной: им отказывают в пересечении границы. «Причем людям, по всем правилам получившим уведомление о наличии у них электронной визы, выдают документ, согласно которому их не допустили на территорию РФ… по причине отсутствия визы», - добавляет менеджер РИИЦ Александр Болтинский. И, по оценке специалистов, это явно не идет на пользу ни имиджу России в целом, ни Петербурга. Увы, но тут стоит согласиться: совсем недавно на матч «Лейпцига» и «Зенита» не смогли попасть несколько десятков немецких болельщиков. По сообщению немецкого издания Leipziger Volkszeitung, в общей сложности из-за проблем с оформлением электронной визы не попали на матч около 50 человек, включая даже венгерского арбитра Ференца Карако, который должен был обслуживать матч «Зенит» - «РБ Лейпциг» среди юношеских команд. Как на все это реагируют власти? Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев посоветовал составлять официальные документы о случаях, когда иностранцев не пускают в Петербург по электронным визам, не забывая указать причины и следствия. «Чем больше «шума» будет по этому поводу – тем скорее будут приняты меры, способные тем или иным образом изменить ситуацию», - считает он. /TOURBUS.RU

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