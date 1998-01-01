Ски-пассы на Северном Кавказе не подорожают

Горнолыжные ски-пассы на курортах "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии и "Ведучи" в Чеченской Республике будут продаваться по ценам прошлого года в течение всей зимы, сообщили в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа" (АО "КСК").

"Тарифы на курортах "Эльбрус" и "Ведучи" сохранятся на уровне прошлого года в течение всей зимы. Даже в разгар сезона катание на курортах Северного Кавказа обойдется туристам дешевле, чем на многих трассах в других регионах страны", – сообщили в пресс-службе.

В КСК добавили, что с 1 декабря один день катания для взрослых на "Архызе" будет стоить от 2 тыс. рублей, что на 200 рублей дороже по сравнению с прошлым годом.

"При этом в новом сезоне на курорте значительно увеличится зона катания – в полную силу заработают северный и южный склоны, поэтапно будет запускаться сноу-парк, откроются площадка для уличной гимнастики, тюбинг-центр, дополнительные кассы, появится бесплатный шаттл между поселком и курортом", – отметили в компании.

Сейчас абонемент на три дня катания на "Архызе" можно купить онлайн по цене от 3,5 тыс. рублей, при покупке абонемента до 10 дней катание обойдется еще дешевле. "По просьбе туристов мы расширили тарифную сетку – появились абонементы на любые 5 и 10 дней в сезоне, тарифы "Легкий понедельник" и "Уикенд". Продолжают действовать билеты "Пробный" и "Новичок" для тех, кто только приобщается к горнолыжному отдыху, а "Туристический" ски-пасс для тех, кто не катается, стал удобнее и экономичнее", – сообщил генеральный директор АО "КСК" Хасан Тимижев.

В пресс-службе добавили, что на "Эльбрусе" взрослые тарифы на все три очереди канатной дороги начинаются от 2 тыс. рублей, детские – от 600. В новогодние праздники цены на билеты не увеличатся, а пока все трассы полностью не оснежены, будет действовать тариф "Промо" за 1,5 тыс. рублей.

"В этом году турпоток на Эльбрус вырос на 12-13%, были хорошие показатели прибыли – поэтому цены удалось сохранить на уровне прошлого года. Надеемся, что тенденция продолжится. Также мы впервые убрали понятие "высокого" сезона – цена абонементов не будет меняться в новогодние праздники", – рассказал генеральный директор АО "Курорт Эльбрус" Хиса Беккаев.

Он добавил, что курорт привлекает не только горнолыжников, но и экскурсантов, которые хотят увидеть знаменитую гору. "Эльбрус – сама по себе визитная карточка. А для лыжников здесь широкие трассы и большое поле для занятий фрирайдом", – отметил u-y Беккаев.

На курорте "Ведучи" день катания обойдется взрослым в 500 рублей, детям – в 250 рублей.

"Как и прежде, дети младше 5 лет, пожилые люди старше 75 лет, инвалиды I группы и дети-инвалиды могут пользоваться канатными дорогами на курортах бесплатно. Скидка 10% предоставляется гостям от 65 до 75 лет", – уточнили в КСК.

Горнолыжный сезон на курортах Северного Кавказа откроется в ноябре-декабре. Первым туристов встретит "Эльбрус", затем – "Архыз" и "Ведучи".

/TOURBUS.RU