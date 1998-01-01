Новости

Горячие новости

Компания "Аэроэкспресс" запустила двухэтажные поезда в аэропорт Шереметьево/ Протестующие заблокировали дороги, ведущие из Каталонии в центральную Испанию и Францию/ AZUR air начнет выполнять полеты из Хабаровска в Дубай

Компания "Аэроэкспресс" запустила двухэтажные поезда в аэропорт Шереметьево

Компания "Аэроэкспресс" запустила в субботу, 9 ноября, в первый рейс двухэтажный поезд производства швейцарской фирмы Stadler с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево, сообщает пресс-служба компании.

"Состав начал курсировать с 12:00 и будет совершать несколько рейсов в день между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево. До конца года компания планирует полностью заменить подвижной состав на этом направлении", — говорится в сообщении.

В настоящее время "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов. Первый двухэтажный аэроэкспресс был запущен два года назад по маршруту Киевский вокзал – аэропорт Внуково, чуть позже составы стали курсировать также в аэропорт Домодедово.

В прошлую пятницу сообщалось, что двухэтажные аэроэкспрессы начали тестировать на маршруте Белорусский вокзал — Шереметьево.

Протестующие в Каталонии заблокировали дороги, ведущие в центральную Испанию и Францию

Участники демонстраций за независимость Каталонии в понедельник заблокировали автомагистрали, которые ведут в центральную Испанию и Францию, сообщает агентство EFE.

Протестующие перекрыли дороги своими автомобилями. По их словам, цель акции заключается в том, чтобы мировое сообщество "заставило Испанию понять, что единственный способ урегулирования конфликта — это сесть и начать переговоры".

В приграничных пунктах со стороны Франции и центральной Испании значительно усилено присутствие полиции.

Демонстрация проходит на фоне состоявшихся накануне внеочередных парламентских выборов в Испании. Согласно их результатам, первое место заняли социалисты, однако они не смогли получить большинство, и им придется вести переговоры о коалиционном правительстве.

По итогам выборов второе место заняла консервативная Народная партия (87 мест), третье — ультраправая партия Vox (52 места), которая занимает жесткую позицию по Каталонии и требует запрета всех партий, выступающих за независимость этого региона.

AZUR air начнет выполнять полеты из Хабаровска в Дубай

Авиакомпания AZUR air с 27 декабря начнет выполнять чартерные рейсы по маршруту Хабаровск – Дубай (ОАЭ), сообщает пресс-служба аэропорта Хабаровска.

Рейсы будут выполняться раз в 10 дней в период с 27 декабря 2019 года по апрель 2020 года.

Полеты будут осуществляться на лайнере Boeing 767-300. Время в пути составит около 11 часов.

/TOURBUS.RU



