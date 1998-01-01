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11 ноября
ЦИФРА НЕДЕЛИ: Анталью в этом году посетили уже 5,4 млн российских туристов
Ведущие туроператоры прокомментировали рекордный спрос на турецком направлении в завершившемся осенне-летнем сезоне
Турецкую Анталью с января по октябрь посетили 5,4 млн российских туристов, сообщает сегодня турецкая газета Dünya. "В общей сложности Анталью за десять месяцев посетили 14,1 млн иностранных туристов, что на 17,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом из России приехало 5,4 млн гостей – на 12,5% больше, чем годом ранее (4,8 млн). Это новый рекорд", — пишет издание.
Как отмечает газета со ссылкой на представителей турецкого турбизнеса, российский рынок продолжит расти, в том числе зимой.
"У турсектора Турции был отличный год – особенно у Антальи и Стамбула. В 2020 году Анталья приблизится к цифре в 20 млн иностранных гостей", — пишет Dünya.
При этом, как следует из статистики Погранслужбы ФСБ России, Турцию за три квартала 2019 года посетило 4,49 млн российских туристов, а прирост турпотока составил 15,3%. Страна остается самым популярным направлением зарубежного отдыха у россиян.
Подводя итоги высокого сезона, в пресс-службе ANEX Tour в беседе с нами отметили: «По окончании этого сезона мы отмечаем рост общих объемов продаж на 15-20% относительно прошлогодних показателей. Выросли также показатели в период раннего бронирования.
Отметим, что в этом году высокий сезон длится дольше прошлогоднего, в частности из-за благоприятных погодных условий.
Увеличение объемов бронирования туров в Турцию в минувшем сезоне составило порядка 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с активным спросом на направление туроператор принял решение о продлении полетной программы в Анталью до 20-х чисел октября из Уфы, Самары, Екатеринбурга и Новосибирска и до начала ноября из Москвы.
Этим летом в списке наиболее востребованных оказались курорты Анталийского побережья, также спросом пользовались курорты Эгейского побережья — Бодрум, Кушадасы, Фетхие и Мармарис.
Чаще всего путешественники выбирали туры длительностью 10-12 ночей. Больше половины всех бронирований приходится на отели категории 5*.
Полетная программа туроператора минувшим летом была представлена вылетами из 17 городов РФ как на чартерных, так и на регулярных рейсах с бизнес-классом.
В свою очередь Светлана Бешанова, PR-менеджер компании «Библио Глобус», отметила: «В летнем сезоне-2019 у наших туристов турецкое направление пользовалось хорошим спросом. В целом ценовые предложения туроператора по турецкому направлению остались также на уровне прошлого года и сохраняют демократичные показатели, что связано с эксклюзивными контрактами туроператора с самыми популярными отелями на ключевых пляжных направлениях и обширной чартерной полетной программой, осуществляемой на бортах АК «Россия» (группа компаний «Аэрофлот») и Red Wings.
Завершившийся «бархатный сезон» также пользовался неизменной популярностью у туристов, которые преимущественно бронировали туры продолжительностью 10-14 дней в отелях 4-5* «все включено».
В летнем сезоне 2020 года «Библио Глобус» планирует не только сохранить высокие показатели этого года, но и увеличить их».
Дарья Домостроева, руководитель пресс-службы «Интурист», отметила в беседе с нами: «Летний сезон в Турции для туроператора «Интурист» начался 1 апреля и стал одним из самых успешных за всю историю, не в последнюю очередь благодаря установившейся теплой погоде в сентябре и октябре на побережье Антальи.
Продажи в регионе Антальи увеличились у нас в этом году на 3-4%, а на Эгейском побережье – на 25%.
Окончание сезона прошло в последних числах октября, после чего произошел переход на нашу собственную зимнюю полетную программу в Анталью и Стамбул».
Наконец, как сообщил коммерческий директор туроператора Coral Travel Эрджюмент Юналан, выступая недавно в рамках церемонии вручения премии Starway-2019, «несмотря на рекордные показатели по турпотоку в Турции, туристы не отмечают снижения качества обслуживания в отелях. Турция может принимать еще больше туристов. В стране строятся новые отели в различных регионах, также увеличивается интерес россиян к поездкам в Стамбул".
«При этом вместо июля и августа все больше туристов теперь едут отдыхать в Турцию в мае-июне и сентябре-октябре, увеличивается также спрос на поездки в зимний сезон. Подобная тенденция продолжится и в ближайшие годы», — отметил эксперт.
Г-н Юналан также сообщил, что российские туристы стали экономить на количестве дней отдыха в Турции. По его словам, в 2019 году россияне останавливались в Турции в среднем на 9,4 ночи против 9,8 в 2018 году. Также они выбирают более бюджетные категории гостиниц.
При этом спрос на туры в дорогие отели остается с каждым годом на одном уровне.
/TOURBUS.RU
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