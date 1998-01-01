Новости По темпам роста турпотока в Японию наша страна — на втором месте В столичном отеле St. Regis с успехом прошел традиционный Japan Luxury Workshop

В рамках состоявшегося в Москве на минувшей неделе Japan Luxury Workshop представители Японии заявили о своем намерении увеличить взаимный турпоток до 400 тыс. человек. Одной из принятых мер для достижения поставленной цели стало расширение полетной программы на север Японии и программа по перераспределению туристического потока по регионам страны. Japan Luxury Workshop в Москве прошел под эгидой Японской национальной туристической организации (JNTO) в столичном отеле St. Regis Nikolskaya и собрал около двухсот представителей московского турбизнеса. Открывая встречу, глава Московского представительства JNTO г-жа Айри Мотокура подчеркнула, что турпоток из России в Японию растет достаточно быстрыми темпами и есть все основания полагать, что тенденция сохранится и в ближайшем будущем. «За 9 месяцев этого года прирост российского турпотока составил 22%, - сообщила она. – Мы надеемся на то, что интерес россиян к Японии не только сохранится, но и увеличится, а посещать они станут как уже известные им туристические дестинации нашей страны, так и пока мало ими посещаемые». При этом Россия по темпу роста турпотока в страну за 9 месяцев 2019 года занимает второе место после Вьетнама (+29%), значительно обогнав Великобританию (+17,7%), Индию (+16%) и Китай (+14,8%). В свою очередь, заместитель генерального консула Японии в Петербурге Хидэто Ватанабэ сообщил, что «за последние годы количество гостей из Петербурга, посетивших Японию, возросло на 30%». «При этом задача перед нами стоит амбициозная, но выполнимая: в 2023 году число побывавших в нашей стране россиян должно возрасти до 400 тыс., - подчеркнул он. – Я уверен, что кроме «Золотого маршрута» и некоторых других городов гости из России могут открыть для себя в Японии много нового: у нас 47 префектур и иных регионов, каждый из которых обладает своей спецификой и может удивить своеобразием и гостеприимством». В ходе презентаций гостям рассказали о возможностях отдыха в префектурах Ибараки, Окинава и Хоккайдо и самой большой префектуре, куда входит 11 административных единиц, - префектуре Кансай. Одной из главных новостей со стороны представителей префектуры Окинава стала информация об активном расширении отельной инфраструктуры. «В следующем году мы ожидаем открытие 406 новых отелей, которые станут дополнением к уже работающим 2488. Таким образом, номерной фонд прирастет на 3492 комнаты», - рассказали собравшимся представители Окинавы. Основной фокус представителей региона Хоккайдо во время презентации был сосредоточен на универсальности острова. На Хоккайдо можно не только здорово провести время на одном из 84 горнолыжных курортов, но и поправить здоровье в 245 онсэнах (горячих источниках). Префектура Ибараки, по словам ее представителей, прекрасно подойдет для тех туристов, которые предпочитают любоваться цветущими полями: такого буйства цветов многие не видели никогда. Маргарита Колобашкина, представитель авиакомпании Japan Airlines, рассказала гостям о целом ряде преимуществ перелета на «крыльях» этого перевозчика, а также анонсировала, что «с 28 февраля 2020 года появится новый рейс из Владивостока в аэропорт Нарита. Тем самым мы продолжим расширять полетные программы на российском направлении». В свою очередь, менеджер по работе с клиентами Finnair Ярослава Беляева рассказала о расширении полетных программ в Японию финского перевозчика, включая и летние рейсы в Саппоро. Кроме того, представители японской стороны выразили уверенность и в том, что летом следующего года появится новый рейс из Москвы в японский Кансай. Завершилась встреча общением в свободном формате между представителями японского и московского турбизнеса. /TOURBUS.RU



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