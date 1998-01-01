В России появится международный турпроект «Путь Петра Первого»

Выступая на днях в Страсбурге на Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, возглавляющий делегацию России губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о создании нового маршрута «Путь Петра Первого», который будет проходить как по территории этого региона, так и по другим российским, а также зарубежным странам.

По его словам, в настоящее время Советом Европы сертифицированы 38 культурных маршрутов, из которых пять проходят по территории России. В том числе два («Ганза» и «След «железного занавеса») проложены по территории Ленобласти. «Вместе с нашими партнерами сейчас мы активно ведем разработку нового культурного маршрута «Путь Петра Первого», часть которого будет проходить по Ленинградской области», - заявил Александр Дрозденко, выступая на сессии Палаты регионов.

При этом он не преминул напомнить, что с 1 октября 2019 года граждане 53 стран получили право въезда в Петербург и Ленобласть по электронным визам. «Это шаг, демонстрирующий нашу открытость: от всей души приглашаю посетить регион, насладиться его природой и познакомиться с нашей культурой», - резюмировал он.

При этом в настоящее время завершается разработка историко-культурного обоснования нового международного маршрута, обсуждается программа мероприятий по его продвижению и определяется система финансирования проекта. При этом его главная штаб-квартира расположится в Петербурге, а участниками маршрута смогут стать многие российские регионы, так и или иначе связанные с именем Петра Великого.

В частности, кроме Петербурга и Ленинградской области участниками маршрута станут Астраханская и Воронежская области, Республика Карелия, Москва и некоторые другие субъекты федерации. Кроме того, «Путь Петра Первого» может получить и статус «Европейского культурного маршрута», который присваивается Советом Европы.

Вместе с тем часть специалистов уверена, что новый крупнейший международный туристический маршрут «Путь Петра Первого» способен и на большее. Дело в том, что при разработке маршрута уже выявлено около 700 связанных с Петром Первым памятных мест, расположенных на территории 48 регионов России.

А еще примерно 500 находятся в 27 странах Европы. Поэтому пока речь идет о том, чтобы связать новым маршрутом Россию, Австрию, Бельгию и Францию, а затем этот список может быть значительно расширен.

«Фигура Петра Первого довольно хорошо известна на Западе, и поэтому есть вероятность привлечь на российскую часть маршрута иностранцев из самых разных стран, - считает историк Валентин Горностаев. – Однако не только составление, но и «раскрутка» нового маршрута – дело довольно долгое и требующее значительных вложений. От того, как будет организована эта работа и на каком уровне станет финансироваться, во многом будет зависеть будущее проекта».