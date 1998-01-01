В Государственной Думе намерены вплотную заняться вопросами развития делового туризма

В Госдуме состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией «Союз развития туризма в РФ» и АНО «Проектный офис по развитию индустрии организации мероприятий»

Cедьмого ноября в Государственной Думе Российской Федерации состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в РФ» и Автономной некоммерческой организацией «Проектный офис по развитию индустрии организации мероприятий»

В подписании принимали участие заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов от Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в РФ» и исполнительный директор Наталья Евневич от Автономной некоммерческой организации «Проектный офис по развитию индустрии организации мероприятий».

АНО «Проектный офис по развитию индустрии организации мероприятий» является организатором крупнейших событий в сфере делового туризма, среди которых известный проект — Всероссийский день MICE, ежегодно проходящий в Москве и других субъектах РФ.

«Компания реализовала успешные кейсы в событийном туризме, мы готовы взаимодействовать в этом направлении. Сейчас перед нами стоит задача раскрыть потенциал MICE-отрасли в регионах», — отметил г-н Кривоносов.

Наталья Евневич уточнила: «Доля делового туризма в общей массе туристских поездок по России составляет от 30% в курортных и до 90% в промышленных регионах. Задача российских регионов "задержать" на своей территории делового гостя, а также привлечь на свою территорию организаторов мероприятий. В период санкций корпорации увеличили деловую активность внутри страны. После проведения статусных международных проектов перед Россией открываются большие возможности по улучшению ее положения на международном рынке индустрии встреч.

Инфраструктура каждого субъекта Российской Федерации позволяет проводить как крупные события с международной или всероссийской повесткой, так и отраслевые и научные мероприятия с количеством участников от 200 человек и выше на высоком международном уровне. Проект "Всероссийский День MICE в регионах России" - это работа с регионом над раскрытием его потенциала.

И эту работу мы намерены проводить совместно с Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в РФ».





Стороны договорились о совместной разработке мероприятий в индустрии делового гостеприимства, обмене опытом в целях продвижения туристического потенциала регионов РФ.

/TOURBUS.RU