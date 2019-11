Новости Теперь туристы смогут осмотреть достопримечательности Петербурга на «Американке» В C еверной столице появился первый трамвайный туристический маршрут

На днях в городе на Неве реализовали идею запуска нового регулярного туристического маршрута на трамвае, который станет обслуживать реплика уникального вагона ЛМ-33 по прозвищу «Американка», - cообщает наш корреспондент в городе на Неве. О запуске этой новинки было объявлено еще в конце лета, однако реализовать проект удалось только сейчас. Классический ленинградский трамвай, верой и правдой служивший горожанам многие десятилетия, воссоздали в Производственном депо петербургского «Горэлектротранса». Однако, при сохранении интерьера и экстерьера исторического облика, внутри этот трамвай оснащен всеми современными туристическими удобствами, включая аудиогиды на разных языках и систему wi-fi. Трасса у маршрута соответствующая: по праву получивший название «Первый туристический», он охватывает около 500 достопримечательностей и сразу шесть мостов (Тучков, Сампсониевский, Литейный, Белинского, 1-й Садовый и Троицкий), позволяя гостям города за одну поездку увидеть максимум петербургских достопримечательностей. Фактически это единственный маршрут петербургского общественного транспорта, ориентированный на туристов. Как пояснил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Василий Остряков, у предприятия есть намерения развивать проект. «До конца года в помощь первой «Американке» планируем построить ещё один вагон, а в следующем году – третий, - сообщил он. - Туристический трамвай, да и трамваи Петербурга в целом, достойны стать одним из символов нашего любимого города и обязательным пунктом для прогулок по северной столице». По его оценке, наши трамваи ничем не хуже, чем знаменитые жёлтые трамвайчики Лиссабона или канатные трамваи Сан-Франциско. В планах организаторов и расширение сервиса по борту трамвая. Как заявили организаторы, пока туристический трамвай будет совершать 4 рейса ежедневно, отправляясь от Музея городского электрического транспорта на Васильевском острове в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00 часов. Стоимость билета составляет 100 рублей, а на маршруте 16 остановок. Появились и первые отзывы. «Экскурсия интересная и познавательная – рекомендую как гостям, так и жителям города», - пишет одна из уже опробовавших новинку. «Приятно было вспомнить, как на таком же вагоне мы ездили на работу и развлекаться, - отзывается другая. – Как будто кто-то включил машину времени и этот вагон с деревянными скамейками и прежним интерьером появился в ХХI веке». Пока маршрут будет односторонним – экскурсии станут осуществлять от Музея городского электрического транспорта до Цирка. Однако, по словам Василия Острякова, после появления дополнительного подвижного состава они станут проводиться на встречном движении, когда один трамвай будет отправляться от музея, а навстречу ему пойдет другой от Цирка. Кроме того, к следующему «высокому» сезону движение на «Первом туристическом» состыкуют с другими видами городского туристического транспорта (с экскурсионными автобусами и речными судами, работающими по системе hop on hop of). И в идеале по единому билету турист сможет проехаться по Петербургу на разных видах транспорта, осмотрев и разные достопримечательности. /TOURBUS.RU

