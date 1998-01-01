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08 ноября
У Петербурга по-прежнему нет продуманной стратегии развития туризма
Ведущие эксперты туриндустрии приняли участие в прошедшей вчера в Северной столице панельной дискуссии «Пригласить нельзя запретить»
Панельная дискуссия «Пригласить нельзя запретить», организованная Экспертным клубом Петербурга, прошла вчера в Северной столице, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.
Говоря о возможностях города в деле перераспределения все возрастающего потока туристов, депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Иткин заявил, что «не видно стратегического подхода к развитию туризма. А без него невозможно говорить о дальнейшем наращивании объемов принимаемых туристов и их перераспределении по тем или иным направлениям».
А его коллега, депутат Алексей Цивилев, был еще более категоричен. «Одна из главных проблем в этой сфере – нехватка транспортной инфраструктуры, - полагает он. – Если в самое ближайшее время она не будет решена, нас может ожидать ситуация похлеще той, что сейчас наблюдается в Венеции».
При этом народный избранник сообщил, что совместно с одним из научных институтов уже ведется разработка комплексной схемы транспортной инфраструктуры для трех наиболее загруженных туристами районов Петербурга (Центрального, Петроградского и Петродворцового).
«Поскольку схема, предложенная Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), не может обеспечить нужных параметров качества движения, нам пришлось взять решение этой проблемы на себя», - констатировал Алексей Цивилев.
Согласен с отсутствием должной стратегии развития в области туризма и председатель правления Союза ассоциаций автоперевозчиков и предпринимателей «Регионы» Олег Куксов. «Это можно наблюдать по тому, как идут дела по части практики определения остановок и стоянок для туристических автобусов, а также перевозок детских групп, - говорит он. – Ведь туризм – это не только гостиницы и рестораны, но и транспорт. Увы, но за многие последние годы эти проблемы в Петербурге практически не решаются, а дельные предложения (например, о возможности использования туристическими автобусами выделенных для движения общественного транспорта полос) так и не реализуются».
При этом Роман Лыжин, исполнительный директор Ассоциации содействия Русско-китайскому туризму, убежден, что возможности для перераспределения растущего турпотока у Петербурга все же есть.
«Сейчас зачастую складывается ситуация, когда те же китайские группы никуда, кроме как по трем основным музеям города и еще стольким же обязательным для посещения магазинам, не водят, - констатировал он.
– Хотя все мы знаем, что возможности для значительного расширения спектра объектов показа в Петербурге есть. И тот же Музей Суворова вполне, на мой взгляд, может быть интересен, к примеру, итальянцам».
По оценке экспертов, весь растущий турпоток действительно может быть перераспределен как внутри Петербурга, так и за его пределы. «Однако для этого нужна комплексная стратегия развития туризма, основанная на верной оценке текущей ситуации и качественной оценке перспектив, - считают специалисты. – В настоящее время ее фактически нет ни на уровне города, ни на уровне страны, в результате чего даже полезные меры подчас имеют обратный эффект».
Причем эта стратегия должна быть именно комплексной и учитывать все возможные риски как в сфере гостеприимства, так и в деле развития транспортной инфраструктуры, визовой политики, занятости и т. д.
/TOURBUS.RU
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