Новости Первый круиз из Стамбула от «Инфофлота» и Celestyal Cruises – загрузка на... 125% Состоялся первый рейс на лайнере Celestyal Crystal в рамках новых круизных туров из Стамбула с большой полётной программой на крыльях Turkish airlines

Состоялся первый рейс на лайнере Celestyal Crystal в рамках новых круизных туров компаний «Инфофлот» и Celestyal Cruises из Стамбула с большой полётной программой на крыльях Turkish airlines. Загрузка по линии «Инфофлота» превысила 125% от плана, даже пришлось добавлять квоту, - сообщили нам в российской круизной компании. Напомним, что туристы могли вылететь прямыми рейсами в Стамбул из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Сочи, Уфы, Екатеринбурга, Ростова и Самары. Для участников тура была организована обзорная экскурсия по Стамбулу и предоставлено свободное время. Первой стоянкой по маршруту стал порт Чанаккале, расположенный рядом с древней Троей. Также туристы побывали на островах Санторини, Родос, в портовом греческом городе Волос, легендарные Афины, посетили тусовочный и загадочный остров Миконос. В стоимость круизных туров были включены: перелёт регулярным рейсом, услуги русскоговорящего сопровождающего от "Инфофлота", все трансферы по программе, проживание и завтрак в отеле в центре города, а во время круиза – проживание в каюте, питание по системе «всё включено», в том числе алкогольные и безалкогольные напитки, портовые и сервисные сборы, 4 экскурсии на русском языке. Пройти этот интересный маршрут в текущем году ещё можно успеть, отправившись в недельные круизы с отправлением из Афин – 11, 18 и 25 ноября. Стоимость на эти путешествия снижена почти на 50% и начинается с 39,4 тыс. руб. без перелёта. При этом система питания, развлечения, экскурсии, портовые сборы, чаевые и русскоязычный сервис на борту входят в цену. Важно, что компания Celestyal Cruises единственная делает регулярные круизы по Эгейскому морю с заходами в редкие порты. Одно из таких редких путешествий состоится уже в этом году. Новогодний 9-дневный круизный тур «Три континента» стартует 30 декабря (вылет из Москвы) и завершится 8 января. Единственный в своем роде тур включает в себя посещение городов Египта, Греции, Кипра, Турции и Израиля. Участники тура прилетают из Москвы в Афины, откуда на лайнере прибывают в Александрию. Оттуда гостей отвозят в Каир, где предусмотрена увлекательная экскурсионная программа. В нее входит посещение пирамид Гизы и Большого Сфинкса, Каирского египетского музея, прогулка на теплоходе по Нилу. Также туристы посещают самый большой портовый город Израиля – Ашдод. Отсюда можно будет отправиться на экскурсии в Иерусалим или Вифлеем. Далее на пути – кипрский город Лимассол и греческий остров Родос (обзорная экскурсия по острову входит в стоимость). Из турецкого городка Кушадасы туристам предложат поехать на экскурсию в древний Эфес. В рамках этой программы туристические агентства получают удобный продукт для продажи. Его главные преимущества: комиссия до 15%, онлайн-бронирование на сайте «Инфофлота», пакетное бронирование (перелет, отель, круиз, трансферы и экскурсии бронируются единым пакетом), раздаточный материал для туристов. Отметим, что Celestyal Crystal — комфортабельный лайнер, прошедший в 2015 году полную реновацию. В 2017 году, по итогам голосования туристов, он стал десятым в рейтинге сайта Cruise Critic в номинации «Лучшие круизы». Также лайнер получил первое место в номинациях «Лучшие развлечения» и «Лучшее соотношение цена/качество».

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