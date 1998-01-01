Заслуги «Интуриста» отметили наградой World Travel Leaders Awards-2019

На этой неделе в британской столице уже в 40-й раз прошла ведущая туристическая выставка Европы World Travel Market-2019 — одно из крупнейших событий в туристическом мире, предназначенное для профессионалов отрасли.

Отметим, что в минувшем году в форуме приняли участие пять тыс. компаний из 180 стран, а число деловых посетителей превысило 50 тыс. человек. В этом году, судя по предварительным итогам, эти цифры еще выросли.

В рамках WTM-2019 прошли десятки деловых встреч, конференций, круглых столов и презентаций. Кроме того, в первый день выставки были объявлены и имена лауреатов престижной премии World Travel Leaders Awards-2019.

Ежегодно этой почетной наградой отмечаются наиболее динамично развивающиеся туристические компании, отели, гостиничные сети, офисы по туризму из ведущих туристических держав.

В этом году награды были вручены ведущим компаниям, работающим в области туризма, из Канады, Италии, Испании, США, Австралии, Индии, Египта и ряда других стран.

Особенно приятно, что в число обладателей престижной награды вошла и старейшая российская туроператорская компания «Интурист». Отметить заслуги «Интуриста», как лидера туриндустрии России предложил глобальный медиапартер выставки World Travel Market — медиахолдинг «Турбизнес»

Отметим, что в этом году «Интурист» отметило 90 лет с момента своего создания. Всероссийское акционерное общество по приему иностранных туристов ВАО «Интурист» было основано 12 апреля 1929 года, и сегодня это один из надежнейших и самых известных российских туристических брендов. За свою многолетнюю историю компания обслужила сотни миллионов туристов, как на въездном и внутреннем, так и на выездном направлениях, а ее имя стало нарицательным, когда речь заходит об иностранных гостях, посещающих нашу страну

Сегодня «Интурист» является лидером на рынке въездного туризма, занимает ведущие позиции на внутрироссийских направлениях (Сочи, Крым. Санкт-Петербург, Золотое кольцо и др.) и входит в Топ-5 крупнейших туроператоров на рынке выездного туризма.

Как отмечают в компании, «Наша миссия - развитие цивилизованного клиентоориентированного туристического бизнеса в России, соответствующего международным стандартам, а также предоставление качественного отдыха по доступным ценам, а наши ценности – поддержание репутации надежной и опытнейшей компании, ставшей частью российской истории».

Отметим также, что в этом году тема нашей страны звучала на выставке в Лондоне особенно ярко. Так, стенд столицы России на лондонской выставке победил в номинациях «Лучший дизайн стенда» и «Приз зрительских симпатий».

/TOURBUS.RU