Лоукостер AirAsia собирается летать из России в Малайзию, Таиланд и Японию

«В настоящее время моя команда ведет переговоры о запуске регулярных маршрутов в Москву и Петербург из Малайзии, а также Бангкока», - заявил на днях на инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) председатель правления AirAsia Group Тони Фернандес. А кроме того, он анонсировал и планы перевозчика запустить рейсы из Японии во Владивосток, - сообщает наш корреспондент.

По экспертной оценке, по Владивостоку, уже имеющему пятую степень «свободы воздуха», вопросов нет: в настоящее время малайзийский перевозчик располагает в шести странах Азии 23 авиахабами, один из которых находится как раз в Японии.

А современный флот компании, которая 15 октября 2019-го в девятый (!) раз получила престижную награду World Travel Awards как лучший лоукостер Азии и Океании, не оставляет сомнений в ее способности летать на российский Дальний Восток.

Что касается Петербурга и Москвы, здесь все гораздо сложнее. Да, технически перевозчик способен летать по таким длинным маршрутам: сейчас в его флот, кроме более чем 230 самолетов семейства Airbus 320, входят 38 лайнеров A330, способных вмещать до 380 пассажиров и летать более чем на 12 тыс. км.

Однако при том, что компания плотно охватила маршрутной сетью всю Юго-Восточную Азию, Океанию и Китай, а ее лайнеры летают в Австралию, Новую Зеландию, на Ближний Восток и даже в Гонолулу (Гавайские острова, США), рейсов в Европу у нее нет.

К тому же ее заявлениям о вероятности открытия регулярных полетов в Россию, по крайней мере, уже 7-8 лет. Впервые о такой возможности, к примеру, было заявлено еще в 2011 году. А в 2016-м, после встречи малайзийских бизнесменов с делегацией Совета Федерации РФ во главе с председателем верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко, Тони Фернандес сделал в одной из социальных сетей запись о том, что «встречаюсь со второй из самых влиятельных леди России: скоро Air Asia X начнет летать в Россию».

Но «дочка» его основной компании, в распоряжении которой как раз и находятся дальнемагистральные A330, так к нам и не полетела.

Причем попытка малайзиского низкобюджетного перевозчика «войти» в Россию вовсе не единична: несколько лет назад филиппинский лоукостер Cebu Pacific даже был назначен национальными властями официальным перевозчиком на российском направлении: предполагалось, что он будет летать из Манилы в Москву и во Владивосток. Однако, как и AirAsia X, в Россию не полетел.

Крупные азиатские лоукостеры (такие как Scoot Airlines, Jetstar Airways, IndiGo и пр.) действительно проявляют интерес к российскому рынку: они верно оценивают его емкость и понимают, что их предложение, содержащее низкие цены на перелеты, вполне может прийтись россиянам по вкусу. И о том, что переговоры о вероятности открытия прямых регулярных рейсов в Юго-Восточную Азию из Петербурга, к примеру, ведутся, не раз заявляли руководители петербургского Пулково.

Однако сама возможность появления таких перевозчиков в воздушной гавани города на Неве, скорее всего, сейчас «завязана» на предоставление ей режима «открытого неба».

«Пока Петербург, к сожалению, не избалован предложениями зарубежных низкобюджетных перевозчиков, - констатирует менеджер компании «Путешествуем вместе» Марина Делицой.

- Даже flydubai, который в России уже летает по восьми направлениям и располагает маршрутом в Хельсинки, у нас пока не появился. А о наличии прямых недорогих перелетов в ЮВА пока остается только мечтать».

/TOURBUS.RU



