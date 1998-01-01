Российских туристов позвали в Пьемонт на «охоту» за белым трюфелем

В посольстве Италии в Москве состоялась пресс-конференция, посвящённая ХХ Международному аукциону белого трюфеля из Альбы и лучшим продуктам из провинции Пьемонт — он пройдёт 10 ноября в знаменитом замке Гринцане-Кавур, - сообщает наш специальный корреспондент.

«Италия, как известно, является сверхдержавой в области туризма, - сказал представителям прессы посол Италии в России г-н Паскуале Террачано, - и одним из её эногастрономических символов является пьемонтский белый трюфель. Именно белым трюфелем, в числе прочего, лечил от гемофилии цесаревича Григорий Распутин, и один из самых больших грибов был подарен в этом здании, особняке Берга, советскому руководителю Никите Хрущёву».

«Столица Пьемонта — Турин в представлении большинства жителей России ассоциируется с промышленными предприятиями, в первую очередь заводами ФИАТ, - заявил президент региона Альберто Чирио, - но в не меньшей степени его символами являются шоколад, орехи, рис, красные вина Бароло и Барбареско, и, конечно же, белый трюфель из Альбы, поисками которого каждый год занимаются около 4 тыс. человек. Недавно Пьемонт — по версии путеводителя Best in Travel признан лучшим туристическим маршрутом 2019 года».

Презентация этого уникального продукта особенно символична в свете того, что Италия пользуется всё большей популярностью у российских туристов, добавил синьор Террачано. Согласно статистике, опубликованной Итальянским Банком, в минувшем году Италию посетили 1 160 тыс. туристов из России, что на 9, 4% больше, чем в 2017 году.

При этом Италия впервые вошла в тройку лидеров по количеству прибытий туристов из России. Положительная динамика на этом направлении сохраняется и в нынешнем году: за первые 6 месяцев Италию посетили без малого 600 тысяч туристов из России, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как отмечают эксперты, особенно показательно то,, что в последние годы стремительно растёт спрос на нишевый турпродукт: малые города искусства (в Пьемонте особой популярностью пользуется регион Ланге-Монферрато-Роэро, в 2014 году включённый в списки Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО), термальные курорты, отдых на озёрах, а в особенности — эногастрономический туризм.

Одним из главных событий, привлекающих любителей эногастрономии — Международный аукцион белого трюфеля в городе Альба, в этом году он пройдёт в двадцатый раз, причём впервые за финальный лот аукциона — вместе с Гонконгом и Сингапуром — поборется Москва.

«Аскомицет, он же трюфель не без основания считается самым странным грибом в мире, а белый трюфель является одним из самых дорогих деликатесов, стоимость одного грамма колеблется от 5 до 8 евро, - рассказал глава туристического офиса региона Ланге-Монферрато-Роэро Мауро Карбоне. - Высокая цена связана с очень ограниченной географией его произрастания, коротким сезоном добычи — с октября по декабрь, сложностью поиска каждого гриба, а главное — тем, что трюфель нельзя вырастить искусственно.

Причём его локализация, механизм зарождения и роста на глубине от 15 до 30 см остаются во многом загадочными».

Главными «трюфельными» регионами в мире считаются, помимо Пьемонта, французские департаменты Дордо, Ло и Жиронда, хорватская Истрия, а с недавних пор и Грузия. Самый большой в истории белый трюфель, весивший боле 1, 5 кг, был найден в районе Пизы.

Для поисков трюфелей с давних пор используются обладающие необыкновенно острым обонянием свиньи. В Италии же главными «добытчиками» считаются собаки породы лаготто-романьоло (она же — итальянская водяная собака). «Те русские туристы, которые приедут в Пьемонт в сезон сбора трюфелей, также смогут принять участие в этой своеобразной охоте», - заключил синьор Чирио.

/TOURBUS.RU