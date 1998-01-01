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Lufthansa отменила сегодня и завтра 1,3 тыс. авиарейсов из-за забастовки/ Пилот случайно вызвал чрезвычайную ситуацию в аэропорту Амстердама/ Два российских туриста утонули на одном пляже в Таиланде с разницей в день

Lufthansa отменила сегодня и завтра 1,3 тыс. авиарейсов из-за забастовки

Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что отменит в четверг и в пятницу в общей сложности около 1,3 тыс. авиарейсов из-за забастовки своих бортпроводников и пилотов.

"Будет выполнено 2,3 тыс. из 3 тыс. (7 ноября), и 2,4 тыс. из 3 тыс. (8 ноября) авиарейсов Lufthansa Group", — говорится в Twitter-аккаунте пресс-службы Lufthansa.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус авиарейсов на официальном сайте авиакомпании. Ожидается, что неудобства затронут почти 200 тыс. человек.

Ранее на этой неделе профсоюз бортпроводников UFO объявил, что начнет в четверг 48-часовую забастовку, которая коснется, главным образом, авиарейсов Lufthansa, вылетающих из Германии.

В пятницу у главного офиса Lufthansa близ аэропорта Франкфурта-на-Майне запланирована массовая демонстрация бортпроводников.

Участники забастовки намерены выразить недовольство отказом руководства авиакомпании вести переговоры о повышении зарплат бортпроводников.

Ранее в среду суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне отказал руководству Lufthansa в их требовании ввести судебный запрет на проведение забастовки и признал законной запланированную стачку бортпроводников.

В конце октября сотрудники четырех авиакомпаний, входящих в группу Lufthansa — компаний Eurowings, Germanwings, SunExpress и CityLine, провели забастовку, тогда были отменены рейсы в аэропортах Берлина, Гамбурга, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне, Дюссельдорфа, Кельна.

Пилот случайно вызвал чрезвычайную ситуацию в аэропорту Амстердама

Вчерашняя тревога в аэропорту Схипхол в Амстердаме возникла из-за того, что пилот случайно дал сигнал об угоне самолета во время обучения практиканта, сообщил информационный портал Dutch News ссылкой на авиакомпанию Air Europa.

Сообщается, что пилот активировал код оповещения об угоне самолета во время того, как пассажиры совершали посадку на борт.

Авиакомпания сообщила, что никаких дисциплинарных мер к этому пилоту принято не будет.

По данным пассажиров самолета, пилот "принес каждому пассажиру свои извинения от имени Air Europa", однако он не сообщил о том, что "это он сам вызвал тревогу».

Накануне сообщалось, что инцидент на борту самолета в аэропорту Схипхол в Амстердаме оказался ложной тревогой.

"На рейсе Амстердам — Мадрид сегодня было по ошибке активировано предупреждение, запустившее протокол о попытке угона воздушного судна в аэропорту", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с тревогой в аэропорт прибыло значительное количество полицейских, а также экстренные службы. Терминал D был временно закрыт.

Пассажиров также попросили покинуть самолет и обыскали их.

Два российских туриста утонули на одном пляже в Таиланде с разницей в день

Два российских туриста не смогли самостоятельно выплыть на берег пляжа Карон на тайском острове Пхукет и захлебнулись, сообщает газета Phuket News в четверг.

"Инциденты произошли с разницей в день. В среду вечером утонул 55-летний турист из Южно-Сахалинска. Россиянина увидели борющимся с прибоем, когда до него доплыли спасатели, он уже был без сознания. На берегу туристу провели сердечно-легочную реанимацию, но позже он скончался в больнице", — пишет издание.

Как сообщает газета, мужчина прибыл на Пхукет 31 октября вместе с супругой и должен был вернуться домой 11 ноября. Его семья оповещена об инциденте.

"Второй случай на том же пляже произошел во вторник. Около 10:30 на севере Karon Beach в воде был замечен мужчина, который боролся с течением. Спасатели вытащили его на берег, но сохранить ему жизнь не удалось. Выяснилось, что турист – 61-летний москвич", — пишет Phuket News.

Как замечает издание, север пляжа Карон патрулируют не городские спасатели, а сотрудники курортов.

/TOURBUS.RU