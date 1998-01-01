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Названы лучшие туристические события и маршруты «Гостеприимной России»

В Cуздале подвели итоги второго регионального этапа Всероссийских профессиональных премий «События России» и «Маршруты России»

31 октября – 1 ноября в Суздале состоялся второй региональный этап сезона- 2019 Всероссийских профессиональных премий «События России» и «Маршруты России». Мероприятия проходят в рамках реализации федерального проекта «Гостеприимная Россия», инициированного Национальной ассоциацией специалистов событийного туризма (НАСТ) в 2017 году, при поддержке Министерства экономического развития РФ и Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

На участие в региональном этапе были поданы заявки из четырех федеральных округов России: Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского. В финал регионального этапа «События России» было отобрано 138 событий и площадок, a в финал регионального этапа «Маршруты России» - 86 маршрутов.

Церемония открытия и заседания экспертных советов прошли 31 октября в ГТК «Суздаль». На торжественном открытии с приветственным словом выступили президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ) Олег Алексеев, председатель комитета по туризму администрации Владимирской области Игорь Каверзин, председатель экспертного совета, заместитель генерального директора туристической компании TUI Russia&CIS (Москва) Александр Сирченко.

Организаторами мероприятия выступили Администрация Владимирской области и Национальная ассоциация специалистов событийного туризма (НАСТ).

Экспертные советы премий «Маршруты России» и «События России» были представлены профессионалами туриндустрии, event-индустрии, медиа из Москвы, Санкт-Петербурга и Владимира.

В интервью нашему порталу Олег Алексеев, учредитель и основатель проекта «Живая карта» и президент НАСТ, отметил: «В этом году все, как обычно, прошло удачно, мы очень довольны. Было много новых участников, представивших маршруты. Конечно, пока большая часть призеров – среди уже матерых операторов с обкатанными маршрутами.

На будущий год мы планируем увеличить число этапов, минимум до четырех. Конечно, будет больше маршрутов.

Помимо этого мы будем вывозить в регионы экспертов с обучающими программами».

Торжественная церемония награждения лауреатов регионального этапа в Суздале состоялась 1 ноября в Самоварном зале Главного туристического центра «Суздаль».

Победители регионального этапа, награжденные дипломами за первое, второе, третье места и специальными дипломами, получили путевку в общероссийский финал, который состоится в Москве 4-5 декабря 2019 года. Экспертам регионального этапа были вручены подарки от Комитета по туризму Владимирской области.

Партнер церемонии награждения – издательство «Аякс-Пресс» – предоставил победителям путеводитель «Полиглот». Официальный партнер проекта – Туристическая компания «TUI Россия». Официальный интернет-партнер - сетевое издание по туризму «Живая карта».

/TOURBUS.RU