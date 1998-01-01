Новости Япония подтвердила желание принимать 400 тысяч россиян в год Japan Luxury Workshop собрал профессионалов туризма двух стран в центре Северной столицы

В рамках состоявшегося вчера в Петербурге Japan Luxury Workshop представители Страны восходящего солнца подтвердили стремление увеличить турпоток из России до 400 тыс. человек, для чего японцы готовы расширять полетные программы и перераспределять гостей из РФ по регионам государства. Japan Luxury Workshop Санкт-Петербург состоялся по инициативе Японской национальной туристической организации (JNTO) в помещениях знаменитой «Крыши» в Belmond Grand Hotel Europe на Невском проспекте и собрал более ста представителей петербургского турбизнеса. Открывая встречу, глава Московского представительства JNTO г-жа Айри Мотокура подчеркнула, что турпоток из России в Японию растет достаточно быстрыми темпами и есть все основания полагать, что тенденция сохранится и в ближайшем будущем. «За 9 месяцев этого года прирост составил 22%, - сообщила она. – Мы надеемся на то, что интерес россиян к Японии не только сохранится, но и увеличится, а посещать они станут как уже известные им туристические дестинации нашей страны, так и пока мало ими посещаемые». При этом Россия по темпу роста турпотока в страну за 9 месяцев 2019 года занимает второе место после Вьетнама (+29%), значительно обогнав Великобританию (+17,7%), Индию (16%) и Китай (14,8%). В свою очередь, заместитель генерального консула Японии в Петербурге Хидэто Ватанабэ сообщил, что «за последние годы количество гостей из Петербурга, посетивших Японию, возросло на 30%». «При этом задача перед нами стоит амбициозная, но выполнимая: в 2023 году число побывавших в нашей стране россиян должно возрасти до 400 тыс., - подчеркнул он. – Я уверен, что кроме «Золотого маршрута» и некоторых других городов гости из России могут открыть для себя в Японии много нового: у нас 47 префектур и иных регионов, каждый из которых обладает своей спецификой и может удивить своеобразием и гостеприимством». И в этом участники встречи тут же убедились, поскольку в ходе интересных презентаций им представили возможности отдыха в префектурах Ибараки, Окинава и Хоккайдо, а также в регионе Кансай. В частности, представители Окинавы удивили собравшихся темпами роста отельной инфраструктуры: в следующем году к уже имеющимся в префектуре 2488 отелям прибавится сразу 406, в результате чего номерной фонд прирастет на 3492 комнаты. А Хоккайдо завлекает россиян не только множеством горнолыжных курортов, но и большим числом горячих минеральных источников: по статистике, из имеющихся в Японии 3085-ти 245 находятся как раз в этой префектуре. В свою очередь, Ибараки очаровал присутствующих видами цветущих полей: такого буйства цветов многие не видели никогда. Есть хорошие новости и у перевозчиков. Так, Маргарита Колобашкина, представляющая Japan Airlines, не только рассказала представителям питерского турбизнеса о целом ряде преимуществ перелета на «крыльях» этого перевозчика, но и сообщила о принципиальной новинке. «С 28 февраля 2020 года появится новый рейс из Владивостока в аэропорт «Нарита», - заявила она. – Тем самым мы продолжим расширять полетные программы на российском направлении». В свою очередь, менеджер по работе с клиентами Finnair Ярослава Беляева рассказала о расширении полетных программ в Японию этого перевозчика, включая и летние следующего года в Саппоро и некоторые другие пункты назначения. Кроме того, представители японской стороны выразили уверенность и в том, что летом следующего года появится новый рейс из Москвы в японский Кансай. Кроме названных, в воркшопе участвовали представители Nippon Travel Agency, Japan Air Travel Marketing, NB Tourist Service и ряда других компаний. Завершился рабочий день личным общением, в рамках которого были проведены переговоры на уровне компаний и специалистов. Отметим, что завтра Japan Luxury Workshop продолжится в московском отеле St. Regis. /TOURBUS.RU

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