Новости Морской паром «Принцесса Анастасия» не сел на мель, но у него возникли «технические проблемы» Компания MOBY SPL рассказала, что сейчас происходит с российским паромом, направлявшимся из Стокгольма в Петербург

«Компания MOBY SPL информирует о том, что, в связи с временными перебоями в системе электропитания на борту парома Princess Anastasia и перезапуском генератора, в целях безопасности пассажиров, капитаном парома было принято решение о возвращении в порт Стокгольма для проведения дополнительных технических проверок», – так в официальном комментарии отреагировал перевозчик на сегодняшние сообщения ряда СМИ о том, что судно село на мель близ острова Лидингё неподалеку от шведской столицы, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе. «Все услуги для пассажиров оказываются в полном объеме, бары, рестораны и магазины работают в соответствии с установленным графиком, – констатировала пресс-служба паромного оператора. - После проведения необходимых технических проверок и получения заключения от портовых властей Швеции паром продолжит следование по маршруту». В социальных сетях, откуда, собственно, и была получена первоначальная информация о том, что Princess Anastasia села на мель, представители оператора отвечали взволнованным пассажирам примерно то же самое. Стоит напомнить: 6 ноября около 18:18 один из пассажиров сообщил, что судно частично обесточено и находится в опасной близости от берега – именно это и послужило основанием предположить, что оно село на мель. На самом деле ситуация выглядела не совсем так: при выходе из порта на пароме произошел перезапуск генераторов и он был обесточен, после чего капитан около 21 часа по московскому времени и принял решение вернуться в Стокгольм для проверки оборудования. В рамках обычного круиза по Балтике судно направлялось в Хельсинки, откуда должно было следовать далее в Петербург. На борту судна находятся 1065 пассажиров, и ситуация находится под контролем. Какой-либо официальной информации о том, какова ситуация сейчас, оператор не сообщает: скорее всего, паром по-прежнему находится в Швеции, поскольку никаких других данных нет. «Произошёл временный перебой с электричеством, но всё быстро было восстановлено. В целях безопасности пассажиров капитан принял решение о проведении дополнительных технических проверок, – констатирует пресс-служба компании. - После их проведения и получения заключения от портовых властей Швеции паром продолжит следование по маршруту». Причем на вопрос заинтересованного пассажира: «А в пятницу паром отправится в круиз до Хельсинки или можно распаковывать чемоданы?» – представители оператора уверенно отвечают, что «поводов для волнений нет - все круизы состоятся в соответствии с расписанием». К тому же в эту пятницу, 8 ноября, пассажирам приготовили сюрприз - на борту парома Princess Anastasia должен состояться концерт Игоря Корнелюка. Вместе с тем очевидно, что многочасовая задержка Princess Anastasia в Стокгольме даже в том случае, если никаких дополнительных проблем обнаружено не будет, приведет к «движению» дальнейшего расписания. Согласно ему, сегодня утром паром должен был быть в Хельсинки, а завтра утром в Петербурге с той целью, чтобы уже вечером отправиться в столицу Финляндии. Однако удастся ли выдержать расписание в сложившейся ситуации – большой вопрос. P.S. По информации пресс-секретаря MOBY SPL Анны Сорокиной на 13:00, «Принцесса Анастасия» вышла из Стокгольма и прибудет в Хельсинки в 22:30. В город на Неве паром прибудет 8 ноября, однако, скажется ли это на дальнейшем расписании (а также каким образом будет компенсирован пассажирам «пропуск» схода на берег в Хельсинки), пока не сообщается. /TOURBUS.RU

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