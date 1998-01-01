Легендарная столичная гостиница «Космос» будет модернизирована

«Космос» был построен для приёма гостей московской Олимпиады и рассчитан более чем на три тыс. гостей

АФК «Система» начала модернизацию и дизайнерское обновление принадлежащей ей гостиницы «Космос», расположенной на северо-востоке Москвы. Гостиница находится под управлением компании Cosmos Hotel Group. Планируемый срок завершения работ – 2023 год, - рассказали нам в пресс-службе компании.

Модернизация гостиницы «Космос» будет проходить в два этапа. В ходе первого этапа, который завершится в 2020 году, будет произведен ремонт общественных пространств гостиницы, в частности производственных помещений ресторана «Калинка» и комплекса банкетных залов «Галактика» (общей площадью более 2,5 тыс. кв.м).

В ходе работ будут проведены демонтаж и устройство новых инженерных систем и коммуникаций, отделочные работы в помещениях, а также полная замена оборудования.

План модернизации также подразумевает замену лифтового оборудования. До конца 2019 года будет произведена замена 13 лифтов. Замена лифтов продолжится в 2020 – 2023 гг. Также будет проводится ряд других работ, связанных с обновлением и заменой инженерной инфраструктуры общественных пространств.

На втором этапе (2020-2023 гг.) запланировано обновление номерного фонда. В ходе работ, которые начнутся в 2020 году, предусматривается полная замена инженерных систем и коммуникаций, мебели в номерах, а также проведение отделочных работ с применением современных материалов. Все ремонтные работы в гостинице будут проведены без ее закрытия и с минимальным дискомфортом для гостей.

Напомним, что гостиница «Космос» — легендарный отель Москвы, который был построен и открыт в 1979 году для приёма иностранных гостей на Играх XXII Олимпиады. Один из крупнейших отелей в России и Европе позволяет разместить больше 3000 человек и организовать деловые мероприятия на 2000 посетителей с питанием в том же здании. Гостиница «Космос» — это 1777 номеров, 12 ресторанов, баров и кафе, 14 многофункциональных конференц- и банкетных залов, фитнес-центр и БКЗ «Космос» на 1000 мест.

«С 2018 года Cosmos Hotel Group развивает собственный гостиничный бренд Cosmos Hotel & More. Легендарная гостиница «Космос», безусловно, является флагманом нашей сети, - комментирует президент Cosmos Hotel Group Александр Швейн. – И одна из ключевых наших задач, помимо строительства новых отелей и развития существующего портфеля, это - модернизация крупнейшего гостиничного комплекса Европы, что позволит ему выйти на более высокий уровень, соответствующий требованиям современного развития гостиничного бизнеса».

Напомним, что Cosmos Hotel Group – одна из крупнейших управляющих гостиничных компаний на российском рынке.

В портфель Cosmos Hotel Group входят 17 отелей в 14 городах России и мира, включая объекты под известными международными брендами (Park Inn by Radisson и Holiday Inn Express), а также независимые гостиницы, принадлежащие АФК «Система».

/TOURBUS.RU