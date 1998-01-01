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Все «Аэроэкспрессы» из Шереметьево будут следовать до Одинцово/ Пассажиры вынужденно севшего в Китае рейса Azur Аir вылетели во Вьетнам/ МИД предупредил россиян об опасности землетрясения и цунами на Филиппинах в середине ноября

Все «Аэроэкспрессы» будут следовать до Одинцово

«Аэроэкспрессы» в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московского центрального диаметра (МЦД-1) будут отправляться из подмосковного Одинцово, нынешний пункт отправления на Белорусском вокзале станет промежуточной остановкой, сообщила в интервью газете "Ведомости" генеральный директор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.

"Уже с июля два-три рейса в день — первые и последние — "Аэроэкспресс" в тестовом режиме отправляется из Одинцово. Но с открытием МЦД-1 поезда будут полностью интегрированы в городскую сеть", — сказала она.

"Мы будем стартовать из Одинцово, скорее всего, на наших новых двухэтажных поездах производства швейцарской компании Stadler и до Белорусского вокзала следовать со всеми остановками в режиме МЦД — Сколково, Тестовская и др. Остановка на Белорусском вокзале не будет начальной, она будет длиться две минуты — по нашему опыту, этого достаточно, чтобы пассажиры с багажом сели в поезд. И от Белорусского вокзала поедем, как и сейчас, в "Шереметьево" с остановкой Окружная, плюс добавится остановка на Савеловском вокзале. График формирует РЖД, и сейчас он находится в разработке", — добавила г-жа Бисембаева.

По ее словам, время в пути между Одинцово и "Шереметьево" сейчас составляет 90 минут, при этом время в пути от Белорусского вокзала до аэропорта занимает 35 минут. По оценкам компании, удлинение маршрута позволит увеличить количество пассажиров на этом направлении до 1 млн человек.

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров по железной дороге в аэропорты Москвы (Шереметьево, Домодедово и Внуково). Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и 7 одноэтажных электричек, имеет собственный терминал в аэропорту "Шереметьево".

Владельцами компании являются бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев и структуры "Трансгрупп". Еще 25% — у "Российских железных дорог".

Пассажиры вынужденно севшего в Китае рейса Azur Аir вылетели во Вьетнам

Пассажиры Boeing-757-200 авиакомпании Azur Аir, летевшего из Томска на остров Фукуок (Вьетнам) и вынужденно севшего в международном аэропорту Сиань (Китай), вылетели в пункт назначения, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Посадка пассажиров на резервное воздушное судно завершена, самолет готовится к взлету, который, ориентировочно, произойдет в 15:10 мск ", — рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Жалоб от пассажиров не поступало, уточнила она.

Как сообщалось, посадка была произведена в 01:15 мск в среду. На борту находился 241 пассажир и 7 членов экипажа. Решение о посадке в Сиане принял командир воздушного судна из-за срабатывания одного из датчиков технической неисправности. В Китае пассажиры были переведены в терминал аэропорта, авиакомпания предоставила напитки и питание

МИД предупредил россиян об опасности землетрясения и цунами на Филиппинах в середине ноября

Высокая вероятность землетрясения прогнозируется на Филиппинах, сообщает ситуационно-кризисный департамент МИД РФ (ДСКЦ) .

"Филиппины – 14 ноября по всей стране высокая вероятность подземных толчков и возникновения цунами", — говорится в сообщении ДСКЦ в твиттере.

Возможны повреждения инфраструктуры, а также перебои в работе государственных учреждений и коммерческих структур, отмечается в сообщении.

/TOURBUS.RU