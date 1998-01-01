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06 ноября
Дмитрий Медведев подписал закон о превращении Крыма в Лас-Вегас

Туроператоры обсуждают, приведет ли открытие игорной заны к увеличению турпотока на полуостров 


Дмитрий Медведев подписал на минувшей неделе  распоряжение правительства о создании игорной зоны «Золотой берег» в туристическом поселке Кацивели в Ялте, - сообщает "Интерфакс".Официальный документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Заявлено, что игровая зона, площадью 147 тыс. кв. метров, появится в Крыму к 2020 году.

 

О намерении создать «Золотой берег» на полуострове общественности стало известно весной прошлого года. Тогда глава Республики – Сергей Аксенов заявил о готовности рабочего проекта и представил оператора – крупного инвестора, пожелавшего остаться инкогнито. Позже г-н Аксенов отметил, что оператор готов инвестировать в проект строительства порядка 8 млрд. рублей.

  

Напомним, что в июле 2014 года Государственной Думой был принят закон о создании специальных игорных зон в Крыму и Сочи с пометкой, что определять границы игорных зон должны власти регионов. В настоящее время на территории РФ действует четыре игровые зоны: неподалеку от Владивостока – зона «Приморье», на Алтае – «Сибирская монета», под Калининградом – «Янтарная» зона и в Сочи – «Красная Поляна».

 

По словам экспертов отрасли, игорные зоны могут стимулировать рост туристического потока, но далеко не везде. Так «Красная Поляна» в июне текущего года приняла 53,4 тысячи гостей, что на 51,7% больше прошлогодних показателей за аналогичный период. В 2018 году в игровой зоне побывало 570 тысяч туристов.

В «Приморье» за девять месяцев 2018 года отдохнуло 350 тысяч иностранных туристов, основной поток прибыл из Китая и Южной Кореи. Игорные зоны «Янтарная» и «Сибирская монета» не могут похвастаться подобными результатами. На Алтае в прошлом году побывало 128 тысяч игроков, а в зоне Калининграда поток игроков не составил и 60 тысяч.

 

Комментируя информацию об открытии казино в Крыму, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора,  «Дельфин», заметил: «Вряд ли казино привлечет огромный поток игроков в Крым. Скорее всего, это будут обычные туристы, которые приехали на отдых, а не целенаправленно поиграть.

Принимая во внимание опыт Сочи можно предположить, поток вырастет на 1-1,5%. Поедут играть те, кому недалеко, туристы из дальних стран найдут более близкие альтернативы крымскому казино.


Стоит принять во внимание и то, что кроме положительного эффекта, открытие казино может принести и негатив. Когда в стране закрывались игорные зоны или же переносились из черты города, это делалось для того, чтобы оградить молодежь, малоимущих и стариков от проигрышей последних денег. Это нужно принять во внимание, открывая крымское казино. 

акже многие жены, выбирая место отдыха, могут выбрать, к примеру, Евпаторию, а не Крым из-за того, что муж склонен к игромании».


Со своей стороны, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», полагает, что «открытие казино в Крыму поможет равномерно распределить турпоток в Сочи. Это будет очень грамотным решением.

А поскольку туристы идут в казино вечерами, то днем они будут посещать культурно-исторические заведения. Увеличится загрузка отелей, транспорта».

/TOURBUS.RU


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