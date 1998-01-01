Новости Петербург принимает каждый день по тысяче заявлений на электронную визу За первый месяц действия новой программы Северную столицу и Ленобласть посетили уже около 16 тысяч иностранных туристов

Окончательные итоги первого месяца действия электронных виз в Петербург и Ленинградскую область таковы: граждане 50 государств подали примерно 31 тыс. заявок на их получение, а около 16 тыс. туристов уже воспользовались правом посещения России в рамках экспериментального режима. Согласно информации, опубликованной Комитетом по развитию туризма Петербурга, наибольшее количество виз выдано жителям Эстонии, Латвии, Финляндии, Германии и Франции, а интереса к посещению города на Неве и соседнего с ним региона из всех 53 стран пока не проявили только жители Андорры, Ватикана и Корейской Народно-Демократической Республики. При этом несколько портит благостную картину довольно высокий процент визового «брака»: по данным профильного комитета Смольного, при прохождении пограничного контроля выявляется тот факт, что около 3% претендентов на въезд по электронной визе совершает ошибки при ее оформлении. А связаны они в первую очередь с неточностями при написании сведений о заявителях и нарушениями по срокам въезда и выезда. Подтверждают рост интереса к Петербургу и перевозчики, работающие на наиболее востребованных по линии электронных виз направлениях. В частности, автобусный оператор Lux Express отмечает, что в первый месяц действия экспериментального визового режима количество иностранцев на рейсах из стран Балтии и Финляндии в Петербург выросло на 13% (по сравнению с октябрем 2018-го). Как и в целом по рынку, в числе самых активных интересантов Петербурга оператор называет жителей Эстонии, Латвии и Финляндии, а также Литвы и Германии. Вместе с тем, согласно статистике перевозчика, наибольший интерес к новинке проявляют финны (их число на рейсах в Питер увеличилось на 36%) и литовцы (+27%), а наиболее загруженным иностранцами маршрутом стал Хельсинки-Петербург, где пассажиропоток вырос на 45%. Причем если за 9 месяцев 2019-го число иностранных пассажиров на рейсах в Петербург увеличилось только на 8% (по сравнению с аналогичным периодом 2018-го), в октябре прибавка составила 13%. И, по оценке генерального директора российского подразделения Lux Express Райта Реммеля, тенденция обещает сохраняться. «По результатам предварительных продаж количество билетов, купленных эстонскими пассажирами в Петербург на ноябрь-декабрь 2019-го, на четверть больше, чем было год назад», - отмечает он. Рост интереса к Петербургу и введение института электронных виз увеличат общий пассажиропоток в город примерно на 10%. «Ожидаем, что рост по итогам года составит не менее 10%, - подтвердил Евгений Панкевич. – При этом основной эффект электронных виз, конечно, появится уже в следующем году». Вместе с тем заметный рост въезда со стороны иностранцев происходит на фоне слабого увеличения внутреннего турпотока. По оценке исполнительного директора компании «Невские сезоны» Кирилла Соколова, рост внутреннего въездного потока на (по сравнению с 2017 годом) составляет только 8%, тогда как на въездном европейском рынке он около 10%, а со стороны государств ЮВА - примерно 20%. «Если учесть, что снижается и длительность пребывания россиян в Петербурге, причин для оптимизма особых нет, - считает он. - Основная проблема - ухудшение экономической ситуации: у россиян нет денег». /TOURBUS.RU

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