Новости На берегах Невы по-прежнему нет места для экскурсионных автобусов Профессионалы туризма жалуются на нерешенность "больной" проблемы отсутствия экскурсионных стоянок в центре Петербурга

«Сейчас мы оказались в ситуации, когда никто не может толком сказать, где могут останавливаться и стоять автобусы с туристами, - заявил на днях председатель правления «РСТ-Северо-Запад» Леонид Флит. – Фактически все прежние решения о размещении в городе стоянок для туристических автобусов отменены, а взамен них пока ничего не появилось». И тут трудно не согласиться: «бородатая» проблема остановок и стоянок для туристических автобусов практически никак не решается в Петербурге на протяжении последних 10-15 лет. А поскольку за это время турпоток в город вырос вдвое, усложнилась и ситуация. И хотя совсем недавно на одном из заседаний правительства северной столицы глава профильного комитета Смольного докладывал, что «в настоящий момент в городе действуют 17 автостоянок почти на 2600 мест для экскурсионных автобусов», специалисты в один голос уверяют – стоять большим машинам негде. Более того: недавно появился документ, согласно которому распоряжение правительства Петербурга №135-рп «Об утверждении примерного адресного перечня бесплатных стоянок туристических автобусов в Санкт-Петербурге» было отменено. И, следовательно, список из 32 мест, где могли некоторое время (в половине мест – до 30 минут) стоять туристические автобусы, канул в Лету. А вместо него не появилось ничего... При этом губернатор Петербурга Александр Беглов не раз отмечал, что «без создания необходимого количества стоянок для такого транспорта будет большой проблемой развивать туризм в городе». И профильный (а ныне уже ушедший в отставку) глава комитета Харлашкин в свое время сообщал, что в 2020 году в городе появятся ещё 16 стоянок для экскурсионных автобусов, а в 2021-м к ним прибавится ещё шесть. Правда, пока никто не видел этого списка и не знает, по каким адресам образуются новые стоянки для автобусов, перевозящих туристов. Никакой ясности нет по этому поводу и в ГИБДД: во время недавней встречи со специалистами турбизнеса Дмитрий Горбатюк, начальник отделения технического надзора Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, никак не смог прокомментировать перспективы развития парковочного пространства для туристических автобусов. И ситуация во многом напоминает двоевластие: одни не могут, а другие не хотят… Вместе с тем Леонид Флит призвал профессионалов подойти к проблеме с должной мерой прагматизма. «Сейчас нам нужны не жалобы, а конкретные предложения, которые могут изменить ситуацию к лучшему, - подчеркнул он. – Надо сделать все для того, чтобы создать новые перечень пригодных для стоянки туристических автобусов мест». Причем, по его оценке, определиться необходимо как можно скорее с той целью, чтобы хотя бы к следующему «высокому» сезону Петербург получил официально утвержденный документ, в котором места для отстоя автобусов были бы «поименно» перечислены. /TOURBUS.RU

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