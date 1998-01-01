Новости Китайская компания Fosun приобрела бренд Thomas Cook Эксперты обсуждают информацию о том, что китайский холдинг выкупил бренд старейшего туроператора

Китайская инвестиционная компания Fosun, крупнейший инвестор Thomas Cook, которой принадлежат 18% акций британского холдинга, выкупила права на торговую марку туроператора. Стоимость сделки 14 млн долларов (примерно 900 млн рублей), об этом сообщил американский информационный канал FOX NEWS. Компания также приобрела торговые знаки, доменные имена, программные средства, лицензии британского туроператора. Представители Fosun подчеркнули, что у компании пока нет планов по приобретению зарубежных активов, связанных с Thomas Cook. Со своей стороны, председатель Fosun Цянь Цзяннун заявил, что «приобретение бренда Thomas Cook позволит китайской группе расширить свой туристический бизнес, опираясь на широкую узнаваемость бренда Thomas Cook и мощный импульс роста китайского выездного туризма». Комментируя эту информацию СМИ, Сергей Джан Ша, генеральный директор China Tour & Business Travel, отметил: «Китайский холдинг будет использовать имя Thomas Cook для отправки китайских туристов в Европу и при организации туристов из Европы в Китай». Далее г-н Джан Ша пояснил: ««Fosun никогда не продавал туры под собственным брендом — холдинг мало известен за рубежом, и даже в Китае он работал под брендом Thomas Cook. Поэтому это решение вполне закономерно. Кроме того, британский туроператор был широко представлен на китайском рынке, владел недвижимостью и отелями. А Fosun уже и так достаточно много средств вложил в бренд Thomas Cook. Китайские инвесторы часто вкладываются в старые известные торговые марки, обладающие многолетней репутацией, такие как Volvo или IBM».

Отметим, что в сентябре совет директоров Thomas Cook, старейшего туроператора мира со 178-летней историей, пришел к выводу о необходимости объявить о принудительной ликвидации и прекращении деятельности после неудачных переговоров с кредиторами. Тогда, уже согласованный с китайской Fosun план спасения, предполагавший обмен долгов на долю в компании, провалился из-за необходимости выделения дополнительных средств туроператору. Долги Thomas Cook составляли около 2 млрд фунтов. Напомним, что Fosun – китайская инвестиционная компания, которая владеет долей акций холдинга Thomas Cook в размере 18%. В июле компания планировала вложить в холдинг 750 млн фунтов, которые должны были обеспечить ему достаточную ликвидность и позволить решить финансовые проблемы. Таким образом китайская компания получила бы контрольный пакет акций холдинга. Однако 23 сентября совет директоров Thomas Cook объявил о банкротстве. Также Fosun принадлежат 85,6% акций туристической компании Club Med, канадская компания Cirque du Soleil, специализирующаяся на постановке цирковых шоу, компании в сферах страхования, здравоохранения, моды и банковского дела в Китае и других странах мира. Добавим, что компания зарегистрирована в Гонконге, ведет свою деятельность с 1992 года. /TOURBUS.RU

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