Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
06 ноября
Спрос на зимний отдых в Китае вырос на 143%

Эксперты  рассказали о причинах такой популярности отдыха в Поднебесной у россиян


По словам представителей туроператора Tez Tour, остров Хайнань вошел в число самых востребованных направлений у российских туристов на предстоящие новогодние даты. Как нам пояснили далее, количество заявок на туры в южную провинцию Китая у клиентов компании на зимние праздничные даты уже превысило аналогические показатели прошлого года на 143%.

 

Возросшая популярность направления, по мнению специалистов туроператора, объясняется увеличением числа прямых рейсов из Москвы и крупнейших региональных городов России, активной безвизовой политикой региона, а также климатическими особенностями китайской провинции, позволяющими отдыхать на курортах острова круглый год.

 

Также в рейтинг популярных направлений на зимние праздничные даты, согласно данным туроператора, вошли Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Таиланд, Египет, Испания, Австрия, Италия и Андорра. 

При этом, самым доступным направлением, по словам представителей компании, на период новогодних дат стала Турция.

 

Стоимость туров по этому направлению на период новогодних праздников с авиаперелетом, размещением в отеле 3* на 6 ночей и питанием «завтраки» начинается от 18 400 рублей на человека.  Для сравнения, стоимость аналогичного тура в Китай (Хайнань) на новогодние даты с авиаперелетом в Санью, по словам представителей компании, начинается от 29 300 рублей за тур  в ОАЭ — от 38 000 рублей, в Таиланд — от 55 000 рублей на человека.

 

Пляжный отдых в Египте с авиаперелетом в а/п г. Каир и размещением в отеле 4* на 6 ночей обойдется от 32 500 рублей.

 

В число наиболее доступных направлений для горнолыжного отдыха вошли Болгария, Австрия и Андорра. Так стоимость туров на горнолыжные курорты Болгарии на предстоящие новогодние даты с авиаперелетом и размещением в отеле 4* начинается от 28 000 рублей, Австрии — от 34 200 рублей, Андорры — от 36 000 рублей.

Для экскурсионного отдыха самым доступным направлением стала Италия. Недельный тур с перелетом в а/п Римини и проживанием в отеле 3* на базе «завтраков» начинается от 20 100 рублей.

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2019 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 