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Спрос на зимний отдых в Китае вырос на 143%

Эксперты рассказали о причинах такой популярности отдыха в Поднебесной у россиян

По словам представителей туроператора Tez Tour, остров Хайнань вошел в число самых востребованных направлений у российских туристов на предстоящие новогодние даты. Как нам пояснили далее, количество заявок на туры в южную провинцию Китая у клиентов компании на зимние праздничные даты уже превысило аналогические показатели прошлого года на 143%.

Возросшая популярность направления, по мнению специалистов туроператора, объясняется увеличением числа прямых рейсов из Москвы и крупнейших региональных городов России, активной безвизовой политикой региона, а также климатическими особенностями китайской провинции, позволяющими отдыхать на курортах острова круглый год.

Также в рейтинг популярных направлений на зимние праздничные даты, согласно данным туроператора, вошли Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Таиланд, Египет, Испания, Австрия, Италия и Андорра.

При этом, самым доступным направлением, по словам представителей компании, на период новогодних дат стала Турция.

Стоимость туров по этому направлению на период новогодних праздников с авиаперелетом, размещением в отеле 3* на 6 ночей и питанием «завтраки» начинается от 18 400 рублей на человека. Для сравнения, стоимость аналогичного тура в Китай (Хайнань) на новогодние даты с авиаперелетом в Санью, по словам представителей компании, начинается от 29 300 рублей за тур в ОАЭ — от 38 000 рублей, в Таиланд — от 55 000 рублей на человека.

Пляжный отдых в Египте с авиаперелетом в а/п г. Каир и размещением в отеле 4* на 6 ночей обойдется от 32 500 рублей.

В число наиболее доступных направлений для горнолыжного отдыха вошли Болгария, Австрия и Андорра. Так стоимость туров на горнолыжные курорты Болгарии на предстоящие новогодние даты с авиаперелетом и размещением в отеле 4* начинается от 28 000 рублей, Австрии — от 34 200 рублей, Андорры — от 36 000 рублей.

Для экскурсионного отдыха самым доступным направлением стала Италия. Недельный тур с перелетом в а/п Римини и проживанием в отеле 3* на базе «завтраков» начинается от 20 100 рублей.

/TOURBUS.RU