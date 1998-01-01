Новости ЭТО ЛЮБОПЫТНО: Выяснилось, что наши туристы привозят из зарубежных поездок Компания Momondo поделилась с нашим порталом результатами очередного масштабного исследования, проведенного в 20 странах мира

Российские туристы чаще, чем путешественники из других стран, привозят семье и друзьям подарки из-за границы. К такому выводу пришли специалисты международного метапоисковика Momondo по итогам масштабного исследования среди более чем 29 тыс. самостоятельных путешественников из 20 стран мира. В ходе опроса 74% россиян сообщили, что в зарубежных магазинах ищут подарки близким людям. Это самый большой показатель среди стран, участвовавших в исследовании. Меньше всего покупок для родных и друзей совершают туристы из Швеции и Дании – по 37% опрошенных. Вероятно, это связано с тем, что в русской культуре «дар из-за моря» всегда считался признаком особого внимания, в то время как скандинавский менталитет подразумевает более сдержанное отношение к подаркам. Помимо гостинцев близким, 30% российских туристов делают покупки, чтобы одарить коллег. Вещи для себя приобретают 65% респондентов из России. 38% наших соотечественников привозят из поездок товары, которые не продаются в России, а 30% предпочитают покупать то, что дома стоит дороже. И только 5% опрошенных ответили, что ничего не привозят из путешествия. Большинство россиян во время отдыха за рубежом покупают сувениры – их привозят из заграничных поездок 80% респондентов. Это максимальный показатель среди стран, участвовавших в опросе. К слову, именно сувениры чаще всего россияне привозят в качестве подарка: у любого путешественника есть друг, собирающий магниты из разных городов или коллега, который обрадуется красивому брелоку. Почти так же, как и российские туристы, их любят путешественники из Португалии (77%). Меньше всего фигурки и тарелочки в сувенирных прилавках интересуют шведов: о любви к памятным безделушкам, напоминающим об отпуске, заявили только 32% опрошенных. За одеждой и обувью едут за границу 36% россиян, за украшениями – 14%. Брендовые вещи чаще всего дешевле в стране-производителе, поэтому итальянцы, например, предпочитают одеваться на родине: отправиться на шопинг за рубежом готовы только 26% жителей Апеннинского полуострова. Среди иностранных туристов обновляют гардероб в путешествии преимущественно бразильцы (63%). 26% опрошенных из России не могут отказать себе в покупке косметики и парфюмерии. Средства для красоты пользуются популярностью также у путешественников из Бразилии (48%) и Китая (39%). Приобретают россияне и съедобные сувениры. 33% опрошенных покупают за границей сладости, а 19% – местные деликатесы. Также 30% респондентов из России привозят алкоголь, более востребованный только жителями Финляндии. Еще 5% покупают в путешествиях табак – это наименее популярная статья расходов. Это объясняется тем, что в России табачные изделия - одни из самых дешевых, особенно если сравнивать со странами Европы. 20% российских туристов привозят из поездок игрушки. В основном это путешественники с детьми (26%), но встречаются также и те, кто везет игрушки в подарок (13%). Кроме того, 8% респондентов из нашей страны приобретают в поездках электронику. «Совершая покупки за границей, можно легко забыться и набрать столько вещей, что увезти все будет проблематично. Есть несколько простых правил, которые помогут вернуться домой без лишних трудностей. Во-первых, нужно помнить о лимите багажа и ручной клади, установленном авиакомпанией. Если же искушение взять все и сразу взяло верх над рациональностью, стоит приехать в аэропорт заранее, чтобы успеть без спешки уладить вопрос. Можно взять часть вещей в ручную кладь – бесплатно разрешается проносить от 5 до 10 кг в зависимости от авиакомпании. Нужно помнить о том, что верхняя одежда, ноутбуки, фото- и видеотехника не считаются ручной кладью. Это значит, что в карманы курток и сумки для техники также можно что-нибудь положить. Все приобретенные напитки и еду лучше упаковать в чемодан: объемные тары с жидкостью, как известно, не пропускают на борт, а еда лучше сохранится в холодном багажном отсеке», – прокомментировала результаты исследования Ирина Рябовол, представитель компании в России. /TOURBUS.RU

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