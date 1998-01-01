Новости

Горячие новости

Электронная виза начнет действовать в 2020 году в Забайкальском крае/ За первые 9 месяцев Россию посетило 27,5 млн иностранных туристов/ Сотрудники Lufthansa анонсировали забастовку

Электронная виза начнет действовать в 2020 году в Забайкальском крае

В 2020 году в международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск» начнет действовать режим электронной визы. Об этом

сообщил СМИ Михаил Чуркин, министр инвестиционного развития региона.

«В текущем году иностранцев с электронной визой начали принимать в аэропорту «Кадала» в г. Чита. Теперь такой механизм будет работать и на международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск», - заявил г-н Чуркин в интервью телеканалу «Россия 24».

Электронная виза позволит привлечь больше иностранных туристов в регион, поможет оптимизировать нагрузку на пропускном пункте, пояснил чиновник.

Отметим, что электронная виза действует в аэропорту «Кадала» с 1 июля 2019 года. Среди стран, чьи жители могут ей воспользоваться: Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китай (включая Тайвань), Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Марокко, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.

Добавим, что электронная виза позволяет гражданам иностранных государств находиться на территории Российской Федерации не более 8 суток.

За первые 9 месяцев Россию посетило 27,5 млн иностранных туристов

Погранслужба ФСБ сообщила, что за первые три квартала текущего года в России было зарегистрировано 25,7 млн иностранных граждан, что на 200 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, прирост составил 0,8%. В период с июля по сентябрь 2019 года в Россию въехало 10,6 млн иностранцев, отмечают в службе.

В топ-5 стран по въезду в Россию вошли Украина – 6,7 млн человек, это на 5,6% меньше, чем за три квартала 2018 года. Второе место занял Казахстан (3,32 млн, плюс 0,6%), далее следуют Узбекистан (2,08 млн, плюс 15,5%), Китай (1,89 млн, плюс 13,2%) и Таджикистан (1,28 млн, плюс 28%).

В топ-10 попали граждане Азербайджана, Финляндии, Киргизии, Армении, Польши.

Сотрудники Lufthansa анонсировали забастовку

Члены немецкого профсоюза Ufo сообщили о забастовке бортпроводников авиакомпании Lufthansa, которая запланирована на четверг и пятницу 7 и 8 ноября. Заявлено, что акция протеста начнется 7 ноября в 00 часов 00 минут и завершится в ночь с пятницы на субботу.

По словам представителей профсоюза, дочерние компании: Lufthansa CityLine, Germanwings, Eurowings Deutschland и SunExpress в акции протеста участия не принимают.

Сообщается, что причиной забастовки стал отказ компании проводить тарифные переговоры с сотрудниками. Со своей стороны, руководство Lufthansa намерено найти юридические обоснования для запрета забастовки.

/TOURBUS.RU



