Петербург намерен привлекать туристов событиями

Более 300 тысяч человек посетили в минувшие выходные фестиваль «Чудо света»

"Уже первый день проведения фестиваля «Чудо света», проходившего 2 и 3 ноября в Петербурге, собрал на Дворцовой площади города около 300 тыс. зрителей , - сообщил наш корреспондент в Северной столице. "А за два дня масштабные световые инсталляции и выставку оригинальных арт-объектов на главной площади города на Неве смогли увидеть не менее полумиллиона человек".

Фестиваль «Чудо света» состоялся в Петербурге уже в седьмой раз: с 2016-го он проводится дважды в год, весной и осенью. За это время организаторы мероприятия устраивали световые шоу на фасадах Александринского театра, Зимнего и Мариинского дворцов, а также на стадионе «Газпром Арена», крейсере «Аврора» и т. д. Однако в этот раз шоу вернулось в самое сердце города: зрители смогли увидеть спектакль в формате 3D на фасаде Главного штаба (входит в комплекс Эрмитажа), а дополняла его выставка световых арт-объектов на Дворцовой площади. «Пришедшие на площадь смогли наблюдать за садом световых инсталляций, в котором «росли» гигантские цифровые растения, пиксельные деревья и лего-цветы», - так описывают происходившее устроители шоу. Причем все это происходило в современном формате квеста, в рамках которого зрители поочередно попадали в средневековый замок, подземелье или алхимическую лабораторию. А кроме того, на их глазах вовсю расцветало северное сияние.

«В первый же день шоу собрало около 300 тыс. человек: событие становится привлекательным как для горожан, так и для гостей Петербурга, - констатировал председатель Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич. - Дворцовая площадь - очень подходящая для него площадка, поскольку здесь органично сочетаются и современные тренды, и классическая архитектура Эрмитажа. Как это, так и другие события, происходящие в Петербурге, становятся все более интересны для туристов и можно ожидать, что вскоре многие из них будут приезжать в город именно для того, чтобы в них поучаствовать».

«Полный восторг! Даже не ожидала, что это будет настолько красочно и захватывающе!» - делится впечатлениями одна из посетительниц питерского «Чуда света». «Вместе с гостями из Москвы ходили смотреть на шоу подряд два дня: впечатления отличные, - пишет другой. - И они, и мы увиденным довольны». А о впечатлениях оказавшихся на празднике света иностранцев вполне можно было судить по восхищенным глазам и большим пальцам рук, поднятым вверх: многие из них не ожидали, что в холодном и ненастном Петербурге им доведется увидеть столь впечатляющее, яркое и запоминающееся зрелище.

«Надо честно признать, что некоторые из организуемых в Петербурге зрелищ постепенно завоевывают популярность далеко за его пределами, - поделился мнением менеджер компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин. - Не могу утверждать, что клиенты уже покупают туры в город на Неве только потому, что хотят увидеть «Алые паруса», «Чудо света» или поучаствовать в фестивале Harley Davidson, но при возможности они эти шоу обязательно посещают. А некоторые и специально интересуются такой возможностью».

По экспертным оценкам, в настоящее время Петербург уже может предложить гостям не менее десятка шоу мирового уровня: «Алые паруса», к примеру, в недавнем прошлом признаны лучшим в Европе. Вместе с тем, по оценке специалистов, их популярность как в России, так и за рубежом все еще сдерживается недостаточным уровнем продвижения с помощью современных инструментов.

/TOURBUS.RU