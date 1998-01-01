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Стало известно, какие зимние направления привлекают наших туристов

Онлайн-сервис UFS Travel предоставил нашему порталу результаты исследования самых популярных направлений для новогодних поездок

По результатам опросов, проведенных в социальных сетях UFS.Travel, самой красивой страной для путешествий была признана Россия. За неё было отдано 31% голосов. Опрошенные отмечали, что в России стране самая снежная и волшебная зима, а также есть много мест, куда можно отправиться именно в холодный сезон.

Кроме этого респонденты отмечали особую красоту республик Коми, Тывы, Адыгеи и гор Краснодарского края.

Согласно статистике UFS.Travel, на данный момент в зимние путешествия планирует отправится 28% респондентов. Из них 17% останутся в России, 6% посетят страны Европы, а 5% отдохнут на теплых курортах. Большинство же предпочитают встречать Новый год дома (36%) или в гостях (5%).

Стоить отметить, что в зимний сезон-2018 путешествия по России были также наиболее популярны среди россиян: в новогодние праздники 2019 года в путешествия по стране отправились 7 миллионов россиян. Самыми востребованными направлениями оказались Москва, Санкт-Петербург, Уфа и Сочи.

Второе место в опросе заняла Финляндия, набрав 16% голосов. Финляндия издавна является излюбленной страной для зимних путешествий среди россиян. На это влияет и ее относительная близость, и схожесть климатов, красота местной природы, ну и конечно же, дом Санта Клауса.

Чуть меньше голосов набрала Швейцария (15%) — страна, которая славится своими горнолыжными курортами, привлекая любителей активного отдыха. Следом идет Норвегия, получив 13% голосов. Зима в этой стране действительно удивительна: большое количество чистого снега, горы и возможность увидеть северное сияние заманивают к себе туристов со всего мира. Меньше голосов набрали Исландия (8%), Австрия и Чехия (по 6% соответственно).

Среди прочего респонденты отметили Канаду и Бельгию, а для некоторых самые привлекательные зимние страны те, в которых нет снега и холода как, например, экзотическая Камбоджа.

/TOURBUS.RU