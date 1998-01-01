Новости Закон о паломнической деятельности вступил в силу Эксперты рассказали о слабых местах в спорном законе

«В России вступили в силу поправки в закон о туристской деятельности, разграничившие деятельность турфирм и организацию паломнических поездок», - сообщает «Интерфакс». Отныне туристические агентства не имеют права организовывать и реализовывать паломнические туры. Теперь это право принадлежит только религиозным организациям. Также стоит отметить, что услуги на объектах показа, принадлежащих религиозной организации, теперь будут оказывать экскурсоводы или гиды-переводчики религиозной организации. Стоит отметить, что закон четко определил и закрепил понятие «паломник» – физическое лицо, совершающее путешествие (поездку) для посещения мест религиозного почитания (паломничества) и объектов религиозного назначения, расположенных на территории РФ и за ее пределами. Напомним, авторами проекта закона выступили ставший в последнее время широко известным в связи с событиями в Грузии председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, его первый заместитель Дмитрий Вяткин и член комитета Дмитрий Саблин. «Принятие законопроекта позволит защитить права верующих на посещение мест религиозного почитания, в том числе оградить их от недобросовестных организаторов таких поездок», - отмечали ранее авторы законопроекта. При этом, по данным РСТ, сейчас 80% паломников ездят в религиозные поездки с помощью паломнических центров и 20% — через турфирмы. Ранее в ходе интервью с нашим корреспондентом Алексей Ткалич, заведующий кафедрой туризма Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, пояснял: «Закон очень сырой и непонятный, очень много темных мест. Кто будет продавать такой турпродукт? Получается, что теперь реализовывать паломнические туры будут организации, подведомственные Русской православной церкви. Но в итоге может возникнуть сумятица, поскольку есть паломнические туры, а еще есть религиозные. Отличие только одно – первый тур предполагает наличие в группе священнослужителя. Но ведь не все люди об этом знают, никто им этой разницы не объяснил. Отсюда может возникнуть вопрос: «Если я еду молиться, но без священника, я не паломник?» Нужны поясняющие документы и комментарии к данному закону, но их никто не дал, и непонятно, у кого их спрашивать. Кто будет осуществлять надзор за деятельностью организаций, как будет регулироваться документооборот и прочее – тоже непонятно. Никакой рабочей группы при разработке данного законопроекта не созывалось. Или если она все же была, то это было сделано «тихо», не привлекая внимания общественности и профессионалов, работающих именно с паломническими турами». В свою очередь, генеральный директор паломнической службы «Радонеж» Юрий Минулин в беседе с нами отмечал: «Разговоры о том, что нужно выделить организации, занимающиеся паломническими турами, в отдельный сегмент рынка, подчиняющийся непосредственно РПЦ, ведутся давно, порядка десяти лет. И в итоге вопросов к нынешнему закону больше, чем он может дать ответов». /TOURBUS.RU

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