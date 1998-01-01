Выставка World Travel Market-2019 открылась в Лондоне

Среди участников одной из ведущих туристических выставок мира — Комитет по туризму Москвы, чей красочный стенд объединяет более 30 компаний

В воскресенье 4 ноября в Лондоне открылась одна из крупнейших в мире туристических выставок World Travel Market (WTM).

Выставка World Travel Market — одно из крупнейших событий в туристическом мире, предназначенное для профессионалов отрасли. В 2019 году она проходит в 40-й раз.

В минувшем году в ней приняли участие 5 тыс. компаний из 180 стран, а число посетителей превысило 50 тыс. человек

Москва представлена на выставке стендом, объединившим более 30 компаний-поставщиков услуг в сфере туризма.

Как сообщили в столичном Комитете по туризму, "Стенд станет площадкой для установления профессиональных связей туриндустрии Москвы с международным сообществом и базой для представления возможностей, которыми располагает сегодня столичная индустрия гостеприимства. За основу его визуального решения взята витражная сетка из графических символов столицы: куполов, кремлевских звезд, сталинских высоток, изгибов Москва-реки и различных архитектурных элементов.

Яркие цвета «витражей» подсказаны самим московским стилем. Подобное колористическое решение можно встретить в ансамблях московского Кремля, а общий образ стенда отсылает к ярмарочной Москве и образам резных теремов".

Как уточнили в ведомстве, программа работы стенда включит в себя художественный интерактив «Построй свою Москву». Здесь можно будет создать уникальный коллаж из элементов с изображением достопримечательностей Москвы, созданных художником Максимом Гошко-Даньковым. И сделать это под чутким руководством автора, который лично будет находится на стенде.

Посетителей также ждет интерактивное путешествие с виртуальным погружением в историю русской живописи, в мир всемирно известных художников Ивана Шишкина, Натальи Гончаровой и Казимира Малевича.

Несколько раз в день спортивный блогер Тео Огден будет выступать с презентацией туристического потенциала Москвы. Молодой человек и его отец стали широко известны в России во время Чемпионата мира по футболу, благодаря ролику на YouTube, в котором они развенчивают мифы о нашей стране.

"Специально для выставки подготовлены карты Москвы с указанием основных улиц, достопримечательностей и пешеходных зон столицы, серия путеводителей на английском языке и сувенирная продукция. Кроме того, установленный на стенде панорамный экран длиной пять метров поможет дополнительно прочувствовать атмосферу мегаполиса — его жизнь, культуру и насыщенность событиями", — уточнили в комитете.

/TOURBUS.RU