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01 ноября
Всероссийская круизная навигация-2019 завершается 4 ноября
Сегодня теплоход «Лунная соната» круизной компании «Созвездие» отправился в последний в этом сезоне волжский круиз
В понедельник, 4 ноября всероссийскую круизную навигацию закроет под Нижним Новгородом теплоход «Лунная соната» круизной компании «Созвездие».
В свой заключительный в этом году рейс по маршруту Москва – Углич – Ярославль – Кострома – Городец теплоход отправится сегодня, 1 ноября, а в день завершения круиза – 4 ноября – он уйдет в затон «Память Парижской коммуны» на зимовку.
Напомним, что круизную навигацию 2019 года в Нижнем Новгороде 26 апреля также открывали теплоходы «Созвездия» - «Дмитрий Фурманов» и «Лебединое озеро».
Предварительно, навигация 2020 года откроется 27 апреля. Старт ей дадут теплоходы «Лунная соната» и «Лебединое озеро».
«За навигацию 2019 года круизная компания «Созвездие» перевезла более 35 тыс. туристов, что на 12% больше прошлогоднего показателя. Рост произошел за счет увеличения количества рейсов и их загрузки в весенние и осенние рейсы. Всего же по России в этом году в круизах внутри страны отдохнули около 400 тысяч туристов, что на 10-12% больше, чем годом ранее.
Кстати, согласно данным акции раннего бронирования, сезон 2020 года уже начался активнее, чем нынешний, - рост на 9-10% по разным направлениям», - заявил Андрей Михайловский, генеральный директор круизного центра «Инфофлот», генеральный партнер по продажам круизной компании.
/TOURBUS.RU
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