Всероссийская круизная навигация-2019 завершается 4 ноября

Сегодня теплоход «Лунная соната» круизной компании «Созвездие» отправился в последний в этом сезоне волжский круиз

В понедельник, 4 ноября всероссийскую круизную навигацию закроет под Нижним Новгородом теплоход «Лунная соната» круизной компании «Созвездие».

В свой заключительный в этом году рейс по маршруту Москва – Углич – Ярославль – Кострома – Городец теплоход отправится сегодня, 1 ноября, а в день завершения круиза – 4 ноября – он уйдет в затон «Память Парижской коммуны» на зимовку.

Напомним, что круизную навигацию 2019 года в Нижнем Новгороде 26 апреля также открывали теплоходы «Созвездия» - «Дмитрий Фурманов» и «Лебединое озеро».

Предварительно, навигация 2020 года откроется 27 апреля. Старт ей дадут теплоходы «Лунная соната» и «Лебединое озеро».

«За навигацию 2019 года круизная компания «Созвездие» перевезла более 35 тыс. туристов, что на 12% больше прошлогоднего показателя. Рост произошел за счет увеличения количества рейсов и их загрузки в весенние и осенние рейсы. Всего же по России в этом году в круизах внутри страны отдохнули около 400 тысяч туристов, что на 10-12% больше, чем годом ранее.

Кстати, согласно данным акции раннего бронирования, сезон 2020 года уже начался активнее, чем нынешний, - рост на 9-10% по разным направлениям», - заявил Андрей Михайловский, генеральный директор круизного центра «Инфофлот», генеральный партнер по продажам круизной компании.

/TOURBUS.RU