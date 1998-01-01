Новости Ноябрьские праздники — туроператоры подвели итоги Эксперты ведущих туроператорских компаний рассказали нашему порталу о спросе на короткие туры, приуроченные к празднованию Дня народного единства

Светлана Бешанова, PR-менеджер «Библио Глобус»: - Спрос на туры у наших туристов на ноябрьские праздники показывает очень хорошую динамику. По сравнению с прошлым годом он вырос на 20%. Традиционно в топ запросов попали туры по России, в частности на курорты Сочи. На втором месте — cпрос на курорты Кипра, так как там наиболее благоприятные климатические условия в это время года. Следующая по рейтингу продаж — Турция, затем идет Таиланд, где после затяжных дождей открывается туристический сезон, и Чехия, в которой в ноябре красками золотой осени можно насладиться в отсутствие толп туристов. Также сохраняется высокий спрос на турпутевки в ОАЭ. Туристы «Библио Глобус» на ноябрьские праздники предпочитают уложиться в выходные дни, поэтому туры выбирают короткие с проживанием в отелях высокой категории. Анастасия Бартоломеева, менеджер по маркетингу и PR туроператора «Магазин Путешествий»: На ноябрьские праздники у нас очень много однодневных туров. Популярны такие направления, как Суздаль, Тверь, Коломна, Жостово-Федоскино, Дмитров, Новый Иерусалим, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Владимир, Углич-Мышкин.

Также пользуются популярностью туры на 2-3 дня: Золотое кольцо, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Кроме того, к ноябрьским праздникам мы разработали совершенно новый маршрут по российской Ингерманландии (Копорье - Ивангород - Кингисепп – Гатчина). Пресс-служба компании PAC Group: - Традиционно востребованы в данный период экскурсионные туры в Европу. Наиболее популярны такие направления, как Чехия, Италия, Франция. На эти страны приходится около 80% продаж экскурсионных туров. Также можно отметить интерес к Великобритании, Венгрии, Испании, Португалии. Отдельно стоит выделить рост продаж круизов. Отдых на море также пользуется спросом в период ноябрьских праздников. Здесь в первую очередь стоит отметить ОАЭ. Популярны как короткие туры, так и продолжительностью семь ночей. Максим Приставко, генеральный директор компании Jet Travel: - На ближайшие праздники можно выделить три основных направления: открытие горнолыжного сезона в Альпах, термальные источники в Европе и тёплые моря. Не скажу, что туристов на эти праздники много, все же ноябрь - традиционно низкий сезон. Есть горнолыжники, которым не терпится открыть сезон, и группы школьников, выезжающих на тренировки, в основном это Австрия, ледниковое катание. Также популярны термальные источники – Венгрия, Австрия, Швейцария и Италия, и тёплые моря – в основном Мальдивы и ОАЭ. Светлана Кречкина, руководитель отдела маркетинга компании «ВАНД Интернешнл»: - У нас на период ноябрьских праздников особенно популярен Китай, а также авторские экскурсионные программы в Испанию. Япония и Южная Корея на этот период также востребованы еще по той причине, что в этих странах знаменитый сезон красных кленов - в самом разгаре. Пресс-служба компании TEZ Tour: - Бронирования туров на ноябрьские праздники прошли очень активно. Так, спрос на отдых в Турции в эти дни в четыре раза превышает прошлогодние показатели. На этот период наши клиенты отдают предпочтения отелям Антальи, Белека, Сиде и Кемера категории 5*. Наряду с отдыхом на побережье популярностью пользуются сити-туры в Стамбул (10-15% от общего числа заявок по направлению Турция с заездами с 31 октября по 2 ноября). Наиболее востребованная длительность путешествий на ноябрьские выходные составляет семь ночей, на втором месте по популярности — уикенд-туры на 3-4 ночи. Также высоким спросом на период ноябрьских выходных у наших клиентов пользуются туры в Чехию. Количество бронирований по направлению на 10% превысило прошлогодние показатели. В основном путешественники выбирали здесь туры на 3-5 ночей с размещением в отелях Праги 3* по цене от 19,4 тыс. рублей за человека. Анастасия Соловьева, представитель пресс-службы туроператора «АЛЕАН»: - Ноябрь - еще не время для горнолыжников, значит такие туры мы исключаем. Провести три дня в той же Европе, просто гуляя или бронируя экскурсионку — дороже, чем обычный тур. Экзотические страны мы также исключаем, туда даже на неделю редко выезжают за счет акклиматизации. Остаются наши курорты, на которые можно поехать даже на выходные. Из этого можно сделать вывод, что особого спроса на ноябрьские даты нет, а следовательно, редко кто из туроператоров специально будет делать программы на эти даты. Анна Филатовская, директор департамента рекламы и PR холдинга ”Русский Экспресс”: - Лидер продаж на ноябрьские праздники (три-четыре ночи) у нас – Армения, далее идет Прага, потом Германия и замыкает наш рейтинг Будапешт. /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка