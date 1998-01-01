Новости Три праздничных дня — куда отправятся туристы? Аналитические службы, сервисы онлайн-бронирования и турагентские сети подвели результаты продаж туров на предстоящий праздничный уик-энд

Россияне за последние три года стали чаще использовать свои отгулы и отпускные дни, чтобы добавить их к выходным, приуроченным к Дню народного единства 4 ноября, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru (опрос был проведен среди 1600 респондентов старше 18 лет в 278 населенных пунктах во всех федеральных округах РФ). Исследование показало, что 15% работающих сограждан хотят таким образом продлить свой отдых, в 2016 году перед этим праздником подобным образом поступали 11% респондентов. Соответственно, за последние три года количество россиян, не планирующих продлевать выходные за счет отпуска и отгулов, снизилось с 61% до 56% респондентов. Согласно опросу, больше половины россиян (59%) проведут праздничные выходные дома, в кругу семьи, каждый восьмой (12%) будет работать в праздничный день. По данным исследования, половина работающих россиян воспринимают 4 ноября как обычный выходной день, 16% — считают, что лично для них это официальный государственный праздник, 3% — называют этот день своим личным праздником. Согласно данным федеральной сети турагентств «1001 тур», на которые ссылается АТОР, более трети туристов, купивших пакетные туры с вылетом 2-4 ноября (36,3%), были проданы в Турцию. Причины популярности Турции очевидны: безвизовое направление с недолгим перелетом, купальный сезон продолжается до середины ноября, температура воды в море достигает +25 градусов. Средняя стоимость проданного тура на ноябрьские праздники в Турцию составила 78 449 р. У направления третье место по ценовой доступности среди всех популярных направлений. В основном в Турцию бронируют на эти даты недельные туры: средняя продолжительность тура – 7,4 ночи. На втором месте в этом году – ОАЭ. На долю Эмиратов пришлось 14,8% туристов. Туры с вылетом в выходные, приуроченные к Дню России, туристы могли приобрести в среднем за 151 308 р. На третьем месте – Таиланд, куда уже стартовали зимние чартерные программы туроператоров. Доля направления в общих продажах «1001 тур» на праздники – 12,4% от общего количества туристов. В среднем тур в Таиланд с заездом на ноябрьские праздники обошелся россиянам в 107 242 р. при средней продолжительности отдыха в 10,8 ночей. В пятерку лидеров в этом году с четвертым местом вошла Куба (4,9% в общих продажах, средняя цена тура 128 145 р., длительность отдыха – 10 ночей). На пятом месте – Кипр. На ноябрьские праздники туристы в среднем приобретали турпакеты на Кипр за 98 655 р., средний срок поездки при этом равен 6,9 ночей. Лишь на шестом месте по заездам на ноябрьские праздники – пакетные туры по России с долей туристов в 3,5%. Но небольшая доля не должна смущать: так как не менее 80% граждан РФ организует короткие поездки в отели, турбазы и санатории самостоятельно, то в «общем зачете» Россия не 6-я, а как минимум на втором месте, - отмечает АТОР. В то же время поисковик Momondo выяснил, что в этом году спрос на авиабилеты с вылетом в период осенних выходных вырос на 17,2%, а спрос на перелеты внутри страны – на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом топ-3 популярных направлений не изменился: как и годом ранее, в него вошли Бангкок, Пхукет и Стамбул. Однако в топ-10, напротив, произошли качественные изменения. Так, в этом году места Парижа, Рима и Тбилиси в рейтинге заняли Дубай, Анталья и Барселона. Именно для них характерна и наиболее заметная положительная годовая динамика. Спрос на авиабилеты в Анталью вырос сразу на 69%, в Дубай и Барселону – на 56% и 40% соответственно. За пределами топ-10 максимальное увеличение спроса зафиксировано на билеты в Ереван (+67%) и Денпасар (+65%). При этом в Милан и Амстердам россияне планируют путешествовать чаще на 20% и 14% соответственно. Среди популярных направлений наиболее привлекательны по цене внутренние – Москва (8,5 тыс. руб. за билет туда-обратно), Санкт-Петербург (8,7 тыс. руб.) и Сочи (9,9 тыс. руб.). Отдав за билеты до 20 тыс. руб., можно улететь в Стамбул, Прагу, Анталью и Барселону. Чуть дороже обойдется перелет в Дубай (22,9 тыс. руб.), а самые дорогие билеты характерны для дальних направлений – Бангкока и Пхукета (31,2 тыс. руб. и 39,2 тыс. руб. соответственно). Наконец, аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru выяснили, что предстоящие три ноябрьских выходных россияне намерены провести по-разному: большинство опрошенных мужчин собираются поехать за границу (26%), в то время как женщины планируют остаться дома и заняться накопившимися домашними делами (28%). В опросе приняли участие более 1500 пользователей социальных сетей. В целом по итогам опроса выяснилось, что совершить поездку за границу намерены 20% опрошенных. Еще 11% туристов рассказали, что отправятся в путешествие по России – поездки по стране вызывают практически одинаковый интерес у мужчин (11% опрошенных) и у женщин (12%). /TOURBUS.RU Структура продаж туров на ноябрьские праздники в агентствах федеральной сети «1001 тур» (источник - АТОР):



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