Новости Турция хочет ввести «налог на проживание» Эксперты обсуждают, как повлияет введение нового гостиничного налога на стоимость отдыха в Турции

Министерство финансов Турции подготовило налоговые поправки, предусматривающие введение дополнительных сборов с отельеров - «налога на проживание» начиная с 2020 года. Сообщается, что базовая ставка составит 2% от стоимости услуг, однако по решению президента страны она может варьироваться от 1 до 6%. Отметим, что, согласно законопроекту турецкого министерства финансов, такие средства размещения, как отели, апартаменты, мотели, гостевые дома и кемпинги, будут обязаны оплачивать новый налог. Отели должны будут оплачивать налог с цены размещения и остальных услуг, в том числе питания, спа-услуг, развлечений и прочее. В законопроекте также поясняется, что от уплаты налога освобождаются услуги, предоставляемые гостевыми домами, принадлежащими госучреждениям, предоставляемые студентам в общежитиях и лагерях, а также дипломатическими и международными организациями. В этой связи некоторые эксперты отрасли полагают, что, если законопроект будет принят и налог введен, то он окажет негативное влияние на стоимость туров в Турцию для россиян. Мая Ломидзе, глава АТОР, со своей стороны, полагает, что «говорить о влиянии налога на цены российских туроператоров рано. Законопроект только обсуждается, в любом случае есть большая вероятность, что он будет дорабатываться. Но стоит отметить, что стоимость путевок в Турцию точно не вырастет больше ставки налога». Далее г-жа Ломидзе отметила, что если туристический рынок будет проседать, то цены на турпакеты, вероятно, сохранятся на прежнем уровне. Комментируя новость нашему порталу, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», заявил: «Я как раз нахожусь в Анталье на выставке Antaly Tourism Fair, и я обсудил эту инициативу с местными отельерами, они все против. Это негативно скажется на бизнесе. Идея не получит возможности стать реальностью, это не только снизит продажи, но, что логично, вызовет спад туристического потока в страну». Сергей Толчин, исполнительный директор туроператора «Интурист», полагает, что «если налог примут в заявленном виде, то это отразится на стоимости продукта практически пропорционально. Рост расходов – всегда негативное явление. Также это станет тяжким бременем для недорогих объектов размещений. У них база повышения цены ниже, соответственно ниже и маржинальность». В пресс-службе Tez Tour заявили, что турецкие отельеры уже анонсировали контрактные цены на 2020 год и какие-либо корректировки уже невозможны.

Напомним также, что на прошлой неделе в рамках своего выступления на церемонии Starway-2019 Эрджюмент Юналан, коммерческий директор Coral Travel, заявил, что «стоимость туров в Турцию для российских туристов в 2020 году сохранится на уровне 2019 года». /TOURBUS.RU

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